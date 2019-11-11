2019-11-11T19:25:14+03:00
Звезды

Врач сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Актрисе удалили опухоль, не задев здоровые ткани
Ольга ЛИБГАРДТ
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Обнадеживающие новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак, воодушевили ее самых преданных поклонников.Обнадеживающие новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак, воодушевили ее самых преданных поклонников.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Обнадеживающие новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак, воодушевили ее самых преданных поклонников. Буквально на днях появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" пошла на поправку. А потомок Ванги и вовсе сообщил, мол, актрисе поставили неверный диагноз. Да и родные артистки живут обычной жизнью - дочь публикует яркие фото, а любимый супруг Петр Чернышев возобновил гастроли.

"У Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга", - цитируют врача Дни.Ру.

По его словам, обычно пациенты с таким диагнозом при успешном лечении живут более года. А если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни и вовсе возрастает до пяти лет. "Как я слышал от коллег, Анастасии Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии", - отметил специалист.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Однако опровергли страшные слухи и сплетни. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!", - заверили близкие звезды.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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