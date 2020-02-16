Нарушающих карантин и плюющихся в медиков китайцев с коронавирусом будут казнить

На фоне распространения по Поднебесной и миру коронавируса китайские власти решились на самую крайнюю меру - зараженных нарушителей установленных порядков будут сажать в тюрьму и даже казнить. Так, лишиться жизни могут больные, которые отказываются от лечения и карантина, посещают общественные места и транспорт и заражают новых людей.

Как сообщил Второй народный суд третий ступени Пекина, казнят и тех, кто «нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом». Видимо, и такое бывает...

Высшая мера наказания теперь светит и чиновникам, которые попробуют растащить выданные на борьбу с эпидемией и другими бедствиями средства. В мир иной или пожизненно за решетку отправят и тех, кто производит и продает фальшивые медикаменты для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

А Всемирная организация здравоохранения крайне озабочена сейчас и другой бедой - информационной.

- Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно. Именно поэтому мы работаем с поисковиками и соцсетями для противостояния распространению слухов и ложной информации, - рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Россияне не просили эвакуировать их с лайнера «Бриллиантовая принцесса»

Печально известный лайнер «Бриллиантовая принцесса», напомним, отправился в круиз из Йокогамы 20 января и с первых чисел февраля стоит там на приколе. Более 4000 пассажиров, включая несколько десятков россиян, ждут окончания карантина. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа возросло до 355 человек.

США и Канада решили приступить к эвакуации своих сограждан. Людей с симптомами на борт не пустят, а на родине пассажиров тоже ждет двухнедельный карантин.

Что касается граждан РФ, то они пока остаются на судне.

- От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля, - сообщило в воскресенье посольство РФ в Японии на своей странице в Фейсбуке. - На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован. Продолжаем взаимодействовать с МИД Японии и минздравом Японии по всем вопросам, связанным с оказанием содействия российским гражданам. Японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения срока карантинного режима.