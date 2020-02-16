2020-02-16T12:50:31+03:00
В мире

Нарушающих карантин и плюющихся в медиков китайцев с коронавирусом будут казнить

Пекин идет на самые крайние меры
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Тем, кто не будет соблюдать эпидемический режим, в Китае грозят наказанием вплоть до смертной казни.Тем, кто не будет соблюдать эпидемический режим, в Китае грозят наказанием вплоть до смертной казни.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На фоне распространения по Поднебесной и миру коронавируса китайские власти решились на самую крайнюю меру - зараженных нарушителей установленных порядков будут сажать в тюрьму и даже казнить. Так, лишиться жизни могут больные, которые отказываются от лечения и карантина, посещают общественные места и транспорт и заражают новых людей.

Как сообщил Второй народный суд третий ступени Пекина, казнят и тех, кто «нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом». Видимо, и такое бывает...

Высшая мера наказания теперь светит и чиновникам, которые попробуют растащить выданные на борьбу с эпидемией и другими бедствиями средства. В мир иной или пожизненно за решетку отправят и тех, кто производит и продает фальшивые медикаменты для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

А Всемирная организация здравоохранения крайне озабочена сейчас и другой бедой - информационной.

- Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно. Именно поэтому мы работаем с поисковиками и соцсетями для противостояния распространению слухов и ложной информации, - рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Россияне не просили эвакуировать их с лайнера «Бриллиантовая принцесса»

Печально известный лайнер «Бриллиантовая принцесса», напомним, отправился в круиз из Йокогамы 20 января и с первых чисел февраля стоит там на приколе. Более 4000 пассажиров, включая несколько десятков россиян, ждут окончания карантина. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа возросло до 355 человек.

США и Канада решили приступить к эвакуации своих сограждан. Людей с симптомами на борт не пустят, а на родине пассажиров тоже ждет двухнедельный карантин.

Что касается граждан РФ, то они пока остаются на судне.

- От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля, - сообщило в воскресенье посольство РФ в Японии на своей странице в Фейсбуке. - На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован. Продолжаем взаимодействовать с МИД Японии и минздравом Японии по всем вопросам, связанным с оказанием содействия российским гражданам. Японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения срока карантинного режима.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в "Назад в будущее"
Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Ударила ножом в шею: дочь экс-главы разведки США арестована за убийство
Власти Непала вывезли из китайского Уханя 175 человек
Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом
Норвежский биатлонист о победе Логинова: "Должны признать - он лучше нас"
Более 50 тысяч рублей: Моисеев опередил других российских звезд по размеру пенсии
Лариса Долина не знает, куда начисляется ее пенсия
Умерла Линн Коэн - домработница из сериала "Секс в большом городе"
"Болезнь доярок" нацелилась на офисных работников
Весна придет в Россию раньше из-за теплой зимы
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек
Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Скабеева обратила внимание на "украинский феномен" Зеленского
"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил США на слова о Nord Stream 2
Коалиция США подтвердила ракетный обстрел своей базы в Багдаде
Российские конькобежцы Кулижников и Воронина установили новые рекорды и завоевали золото чемпионата мира
В ДТП под Саратовом погиб грудной ребенок, четыре человека пострадали
Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек
Reuters сообщило о ракетном обстреле военной базы коалиции США в Багдаде