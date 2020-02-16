2020-02-16T18:09:47+03:00
Звезды

"Слюни не могу подобрать": у поклонников перехватило дух от вида 51-летней Валерии в дерзком мини

Певица в откровенном наряде вызвала всеобщий переполох
Ольга ЛИБГАРДТ
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Валерия поразила поклонников фигурой в миниВалерия поразила поклонников фигурой в миниФото: Instagram.com
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Валерия - известная модница. В последнее время артистка много экспериментирует с различными образами, вызывая восхищение не только поклонников, но и коллег. Знаменитость ведет здоровый образ жизни и посещает спортзал, поэтому ее фигуре можно только позавидовать. На днях супруга Иосифа Пригожина приняла участие в фотосессии, где предстала в совершенно неожиданном амплуа.

Валерия на одном из последних снимков превзошла себя, представ в откровенном наряде. Перед объективом фотокамеры певица позировала в облегающем супермини-платье-водолазке с золотыми пайетками и белоснежных лаковых ботфортах.

"Столько фотографий, необычных образов на себя примерила, что рука так и тянется ими поделиться. Это фото совершенно «сырое», без малейшей ретуши", - похвасталась многодетная мама.

valeriyavaleriya
Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши
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Супруга продюсера Иосифа Пригожина выглядит по-настоящему горячо. Стройная, моложавая и просто красивая.

Сам Пригожин разместил в блоге другой кадр. Он предложил поклонникам самим придумать подпись под фото. "Не могу придумать подпись под этим фото. Так Лера круто выглядит, что слюни не могу подобрать", - обратился он к подписчикам.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Лера выглядит так круто, что слюни не могу подобрать
8930 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

И разместил еще и видео. 51-летняя певица позирует в ролике в роскошной рысьей шубке в пол. "Кто-то говорит - понты. А я говорю: еще какие! У моей королевы должно быть все самое лучшее (на себя не намекаю)", - прокомментировал Пригожин видео.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
У моей королевы должно быть все самое лучшее
2678 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Пользователи соцсетей взмолились, обращаясь к Валерии: "Пожалейте мужчин", "Идеальная и без фотошопа", "Вы прекрасны", "Фигурка о-ля-ля", "Вызываете только восхищение".

К слову, ради того, чтобы так шикарно выглядеть Валерия в прямом смысле пашет в спортзале каждый день. Даже на гастролях артистка не прерывает тренировки, занимаясь прямо в номере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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