2020-02-16T20:21:39+03:00
Звезды

«Лишь бы хоть что-то заплатили»: Анастасия Волочкова рассказала о своей пенсии

Балерина готова к очередному судебному процессу с Большим театром
Алина ЧЕРНОВА
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Анастасия Волочкова не танцует в Большом театре с 2003 года, но до сих пор не может забрать оттуда свою трудовую книжкуАнастасия Волочкова не танцует в Большом театре с 2003 года, но до сих пор не может забрать оттуда свою трудовую книжкуФото: Иван МАКЕЕВ
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17 лет балерина Анастасия Волочкова спокойно гастролировала, выпускала новые авторские шоу, не вспоминая про Большой театр.

Пока театр сам о себе не напомнил. По словам знаменитой артистки, Большой театр готов отправить ее на пенсию. Правда, как рассказала Анастасия в эфире радио «Комсомольская правда» (артистка приехала в редакцию, чтобы поздравить радиостанцию с 11-летием - Ред.), Большой театр отказывается выплачивать ей заслуженную пенсию. Мол, балерину хотят оставить без положенного пособия.

- Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет, - объяснила в эфире радио «Комсомольская правда» Анастасия Волочкова. - Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит. Я им говорю: «Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста. Я уже не танцую в Большом театре с 2003 года.

Я хочу забрать оттуда трудовую книжку, но мне ее не отдают. Мне даже пришлось обратиться к адвокату по поводу пенсии. Из принципа. Знакомые мне сказали, что я, наверное, буду получать копейки, хотя я заслуженная артистка России. Хотя я буду рада любой пенсии, лишь бы ее платили. Я вообще человек принципиальный. Например, когда мне было важно выиграть суд у Большого театра, так я до сих пор являюсь единственной балериной, кто его выиграл. Тогдашний руководитель Большого театра Иксанов незаконно уволил меня из театра, рассказав всем, что я большая и толстая. Более нелепой причины он не мог придумать. Я, как видите, не толстая, а просто высокая. И я через суд это доказала. Уволили меня не из-за моего веса, а потому что там процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет.

И сейчас для меня важно выяснить, где же моя пенсия? Знаете, какой ответ от Большого театра получил мой адвокат? Ему там сказали: «Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а была солисткой!»

Ищем пенсию Волочковой за 6 лет, - смеется артистка.

Волочкова - о своей пенсии.

КСТАТИ

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Большинство артистов и на пенсии стремятся работать: пока присылают сценарии, дают роли в театральных постановках и зовут на «заказники» - у них есть приличный доход. Пока здоровье позволяет и актеры, и музыканты не стремятся к спокойной старости «на грядках» - хотят выступать. Мы узнали какие пенсии получают артисты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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