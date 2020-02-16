«Я имею право пить, курить кальян и жить на одном помидоре в день»: Волочкова высказалась о своей диете

Анастасия Волочкова феноменально постройнела. А как ей это удалось знаменитая балерина поведала в студии радио «Комсомольская правда», приехав поздравить любимую радиостанцию с 11-летием.

- Ем яйца всмятку. Иногда могу на завтрак съесть яичко, сваренное вкрутую съесть, - загадочно заметила балерина.

- Анастасия, а вы на праздник можете выпить вина? - поинтересовались у балерины ведущие радио «Комсомольская правда» Мария Баченина и Михаил Антонов.

- Да, конечно, я люблю просекко (игристое вино - Ред.). Могу бокальчик выпить, - сказала артистка.

- Без закуски? - пошутили ведущие.

- Вот помимо двух ипостасей: сцены и балетного зала...Мои золотые, я имею право делать все, что я захочу: пить, курить кальян, заниматься сексом, радоваться жизни, париться в бане, садиться на шпагаты, отдыхать на яхтах, на виллах, делать то, что мне нравится. Люди, я это заслужила, - говорит Анастасия Волочкова. - Я каждый день в зале провожу по три часа. Вы можете представить себе такую нагрузку? А вы спрашиваете у меня: закусываю я или нет. Да, я не ем практически ничего. Я никого не призыва ю к этому. Таков мой путь. Я могу в день съесть один помидор и довольствоваться этим. Зато я влюблена, я любима. Кстати, как показывают мои благотворительные концерты, я любима и детьми. Это большая гордость, что меня знают даже 5-летние малыши. Когда они бегут ко мне со словами: «Настенька, можно вас обнять?» Скажите, это можно чем-то зажрать или закусить, как вы говорите? Это святые вещи. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина уже у вас алкоголик, - засмеялась артистка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761141" frameborder="0"></iframe> Волочкова - об алкоголе и обжорстве.

МЕЖДУ ТЕМ

«Лишь бы хоть что-то заплатили»: Анастасия Волочкова рассказала о своей пенсии

17 лет балерина Анастасия Волочкова спокойно гастролировала, выпускала новые авторские шоу, не вспоминая про Большой театр. Пока театр сам о себе не напомнил. По словам знаменитой артистки, Большой театр готов отправить ее на пенсию. Правда, как рассказала Анастасия в эфире радио «Комсомольская правда» (артистка приехала в редакцию, чтобы поздравить радиостанцию с 11-летием - Ред.), Большой театр отказывается выплачивать ей заслуженную пенсию. Мол, балерину хотят оставить без положенного пособия (подробности)