При производстве этого мяса ни одно животное не пострадало: как мы пробовали искусственную еду

ЕДА ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ

Рост производства мяса и молока вредит озоновому слою земли. Животноводство - один из главных источников углекислого газа, загрязняет воду и почву. Да и вообще мясом и молоком все растущее население земли не накормить, нужно переходить на альтернативные продукты.

Это не отрывок из очередной речи 17-летней экоактивистки Греты Тунберг. Это - про новое направление в производстве искусственной еды. Да-да, пока вы пытаетесь понять, неужто и правда коровы вредны для планеты, кто-то уже делает на этом бизнес.

На Западе это целая быстроразвивающаяся индустрия. В США среди инвесторов в производство «мяса без мяса» - Билл Гейтс, Леонардо ДиКаприо, бывший гендиректор McDonalds Дон Томпсон. У американских компаний есть конкуренты и в других странах. Например, в Нидерландах.

Речь уже не идет о банальных соевых заменителях животных продуктов, давно известных как еда для вегетарианцев. Новые предложения синтетической еды гораздо ближе к исходным продуктам по внешнему виду и вкусовым качествам и разнообразнее по ассортименту. Можно купить растительную «говядину». А можно «курятину». Уже научились даже наггетсы и куриные крылышки из псевдомяса делать!

Сочный, мощный... Неужто скоро про гамбургер с натуральным мясом придется забыть?Фото: Shutterstock

ДОГОНИМ АМЕРИКУ

До России новая мода тоже дошла. Такого ассортимента, как в США, у нас пока нет. Но бургеры из искусственной говядины (не из сои) в Москве предлагают несколько ресторанов, сеть бургерных и интернет-магазины. Говорят, скоро они появятся и в обычных торговых сетях. Можно отведать и пиццу с растительным мясом. В порядке эксперимента в двух пиццериях - в Москве и Питере.

С молоком, которое не молоко, все проще. Круг потребителей псевдомолочных продуктов шире - тут еще и те, у кого действительно проблемы с обычным молоком (организм не переваривает лактозу). В Москве немолочное молоко можно найти во многих магазинах. Есть даже выбор: хочешь - из овса, хочешь - из кокоса, хочешь - из миндаля.

Экспериментаторы из «КП» не могли пройти мимо новых веяний. Может, и правда, ну его это настоящее мясо?

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА КОШЕЛЕК

Купить искусственную говядину труда не представило - запросто заказали через одну из крупных служб по доставке продуктов.

Скажем сразу: может, эта еда и лучше для экологии, но явно не для кошелька. Две замороженные котлетки весом чуть более 200 г обошлись в 850 рублей. Что и не-удивительно - приехали они аж из Калифорнии. Но, судя по составу, производить такое в России тоже можно - еще и других завалим. Благо основной ингредиент чудо-мяса… - гороховый протеин. Для большего сходства с настоящим мясом туда добавлен свекольный сок.

Антураж, надо сказать, соблюден. В сыром виде бургер имеет красноватый цвет, а затем темнеет и приобретает оттенок, близкий к цвету жареного мяса. И самое прикольное: когда он жарится, из него эффектно вытекает нечто, похожее на кровь.

Пес мой, когда я эти котлетки жарила, на кухню пришел. Соей его туда не заманишь. Так что запах производителям тоже удался. Со вкусом сложнее (см. «Испытано на себе»).

У молока, которое продается под видом заменителей настоящего молока, цены подемократичнее (см. «Калькулятор «КП»). Миндальное и овсяное имеют сладковатый вкус. Так сказать, на любителя. Кокосовое - тоже специфичное. Кому-то может и приглянуться. Но очевидно, что по вкусу это совсем не тот продукт, что привычное с детства коровье молоко.

СПРАВКА «КП»

Какие у экологов претензии к коровам?

Во-первых, это вопросы этического плана - как бы в защиту самих коров. Нехорошо убивать животных, чтобы покушать. И насильно забирать у них молоко и телят типа тоже нехорошо. Тот факт, что вряд ли кто захочет разводить коров просто как домашних питомцев или им по всему миру, как в Индии, дадут волю гулять где придется, во внимание не принимается.

Но есть и второй аргумент - уже экономический. Для производства мяса и молока требуется слишком много природных ресурсов - воды и электричества. Чтобы сделать растительное мясо «без мяса», по подсчетам экологов, воды нужно на 99% меньше, земли - на 93%, электроэнергии - на 46%. А выбросов парниковых газов создается на 90% меньше.

Третий аргумент - тоже экономический. Производство растительного мяса обходится дешевле, чем обычного (правда, по ценам у нас этого не скажешь), - можно накормить всех голодающих.

Ну и наконец еще один аргумент, который как раз в России имеет наибольший успех. Коровы нынче едят не одну траву-солому. Их пичкают антибиотиками, всевозможными добавками. В каком-то количестве все эти не самые полезные для человеческого организма вещества мы съедаем вместе с мясом или молоком. Горох выглядит безопаснее.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Во-первых, это невкусно

Леонид ЗАХАРОВ, ведущий рубрики «Отчаянный домохозяин», гастрообозреватель сайта kp.ru

Скажу вам так: людям, которые помнят вкусы и ароматы советских столовых, гороховые котлеты не страшны. Едали мы и похуже. Но сейчас-то зачем себя так терзать? Как говорится, во-первых, это невкусно. Не хотите есть мясо - не ешьте. Но делать мясо из гороха - только горох переводить. Это как-то даже безнравственно.

Слева перед нашим гастрообозревателем настоящее мясо, справа - гороховое. Внешне похоже. Но не по вкусу.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Но если вы твердо решили жить и питаться по заветам Греты Тунберг, помочь вашему горю легко. Гороховые котлеты можно маскировать под каким-нибудь соусом (например, луково-томатным со специями или грибным). Но соуса должно быть много. Еще вариант - использовать экокотлеты в бургерах между половинками булки и слоями сыра, салата, майонеза, кетчупа, маринованных огурцов. А еще лучше так: съел кусочек - запей чем-нибудь крепким. И жизнь ваша заиграет новыми красками, а озоновый слой над вашей головой примет форму нимба.

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