Дурной пример: Кейт Миддлтон и принц Уильям захотели в отпуск вслед за Меган Маркл и Гарри

В Букингемском дворце неспокойно. Только-только начала стихать буря вокруг принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые решили отказаться от своих обязанностей в пользу спокойной семейной жизни, как новые волнения.

На этот раз беспокойство Ее Величеству доставляют Кэтрин Миддлтон и принц Уильям. Эта пара никогда не была замечена в самоуправстве или попытках идти против королевы. Супруги исправно выполняют все свои обязательства и присутствуют на всех запланированных мероприятиях, в отличие от младшего брата Уильяма.

sussexroyal Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от своих обязанностей при дворе и признаются, что теперь счастливы

Гарри отказался от своих обязанностей и совсем скоро сможет вести жизнь простого человека. В качестве нового дома он выбрал канадский остров Ванкувер. Именно там обосновался принц с супругой и маленьким сыном Арчи.

В окружении пары рассказывают, что Меган и Гарри наслаждаются жизнью и искренне рады, что смогли стать свободными. Меган часто готовит ужин мужу и детское питание для сына, а еще много часов проводит на улице, гуляя по окрестностям.

Источники при дворе уверяют, что пример данной пары оказал определенное влияние на Кэтрин и Уильяма. Они неожиданно тоже заявили, что нуждаются в отдыхе. Конечно же, отказываться от своих обязанностей супруги не планируют, но вот в маленькой передышке нуждаются.

Супруги уже обратились к Елизавете II с просьбой дать им возможность провести каникулы с детьми. На время отпуска они планируют покинуть дворец и провести несколько дней в своем доме в Анмер Холл в Сэндрингеме, пишет Exspress

katemiddletonphotos А теперь принц Уильям и Кэйт Миддлтон заявили о желании отдохнуть

Стоит отметить, что желание внука вызвало определенное беспокойство у Ее Величества. Королева опасается, что принц может поддаться дурному влиянию младшего брата и пожелать больше свободы.

Подобный шаг может расколоть королевскую семью, но во дворце надеются, что такого не произойдет, отмечает сайт argumenti.ru.