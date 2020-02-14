2020-02-14T12:34:52+03:00
В мире

Дурной пример: Кейт Миддлтон и принц Уильям захотели в отпуск вслед за Меган Маркл и Гарри

Внуки Ее Величества решили отдохнуть от своих обязанностей
Елена АКИМОВА
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Принц Уильям и Кэйт Миддлтон обратились к королеве с просьбой отпустить их в отпускПринц Уильям и Кэйт Миддлтон обратились к королеве с просьбой отпустить их в отпускФото: REUTERS
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В Букингемском дворце неспокойно. Только-только начала стихать буря вокруг принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые решили отказаться от своих обязанностей в пользу спокойной семейной жизни, как новые волнения.

На этот раз беспокойство Ее Величеству доставляют Кэтрин Миддлтон и принц Уильям. Эта пара никогда не была замечена в самоуправстве или попытках идти против королевы. Супруги исправно выполняют все свои обязательства и присутствуют на всех запланированных мероприятиях, в отличие от младшего брата Уильяма.

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Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от своих обязанностей при дворе и признаются, что теперь счастливы
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Гарри отказался от своих обязанностей и совсем скоро сможет вести жизнь простого человека. В качестве нового дома он выбрал канадский остров Ванкувер. Именно там обосновался принц с супругой и маленьким сыном Арчи.

В окружении пары рассказывают, что Меган и Гарри наслаждаются жизнью и искренне рады, что смогли стать свободными. Меган часто готовит ужин мужу и детское питание для сына, а еще много часов проводит на улице, гуляя по окрестностям.

Источники при дворе уверяют, что пример данной пары оказал определенное влияние на Кэтрин и Уильяма. Они неожиданно тоже заявили, что нуждаются в отдыхе. Конечно же, отказываться от своих обязанностей супруги не планируют, но вот в маленькой передышке нуждаются.

Супруги уже обратились к Елизавете II с просьбой дать им возможность провести каникулы с детьми. На время отпуска они планируют покинуть дворец и провести несколько дней в своем доме в Анмер Холл в Сэндрингеме, пишет Exspress

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А теперь принц Уильям и Кэйт Миддлтон заявили о желании отдохнуть
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Стоит отметить, что желание внука вызвало определенное беспокойство у Ее Величества. Королева опасается, что принц может поддаться дурному влиянию младшего брата и пожелать больше свободы.

Подобный шаг может расколоть королевскую семью, но во дворце надеются, что такого не произойдет, отмечает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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