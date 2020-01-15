Такие-сякие, сбежали из дворца! Любимый внук английской королевы Принц Гарри и Меган Маркл отказались от титула

В Великобритании грандиозный скандал. Один из наследников престола решил разорвать многовековые монаршие традиции. Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл сделали сенсационное заявление: они слагают с себя обязанности, связанные с королевской семьей, отказываются от финансовой помощи и будут жить отныне на два дома - в Британии и в Северной Америке.

Все сходило с рук

Еще недавно здешние коллеги-журналисты уверяли: Елизавета Вторая настолько обожает внука, что прощает ему всевозможные выходки, которые никогда не позволила бы его старшему брату, принцу Уильяму. Гарри танцевал неглиже на бильярдном столе, надевал нацистскую форму, разгуливал на вечеринке в парике, лифчике и с банкой пива, курил травку…

Королева Великобритании Елизавета II.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но после его свадьбы в мае позапрошлого года с американской актрисой Меган Маркл отношение королевы к внуку стало меняться. Очень уж не по душе пришлись ей некоторые поступки невестки. А в эти дни Елизавета Вторая, как сообщается, просто убита горем. Ее сразило не только решение герцога и герцогини Сассекских, но и то, что они не советовались с ней, даже не предупредили.

Виновата Меган?

- Я не сомневаюсь, что именно Меган настояла жить на два дома, - уверенно сказал мне королевский биограф Джеймс Сомерсет. - Америка ей гораздо ближе. Хотя для членов династии Виндзоров такой шаг является совершенно беспрецедентным… К тому же герцогу и герцогине придется гораздо чаще летать на самолете. Кто теперь это будет оплачивать? Герцога и герцогиню Сассекских уже столько критиковали за дорогостоящие перелеты. Даже Элтону Джону пришлось заступаться за них и объяснять, что он предоставлял паре свой самолет.

Меган Маркл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Тогда по каким же причинам принц Гарри согласился на эту затею? - уточняю я.

- Принц импульсивен, часто действует по велению сердца, - отвечает мистер Сомерсет. - Давайте вспомним знаменитую историю с королем Эдуардом VIII. Он в 1936 году отрекся от престола, потому что женился на американский актрисе Уоллис Симпсон, которая была дважды разведена. Понятна историческая параллель?

sussexroyalmh Гарри и Меган уезжают из Великобритании

К брекситу добавится Мегсит

С мнением биографа согласны многие подданные королевства. Здесь не забыли о том, какой трагедией стала для маленького принца Гарри гибель принцессы Дианы. Он убежден, что в смерти его матери виноваты папарацци, и ненавидит камеры. А именно желтая пресса повела против Меган настоящую войну.

Герцогиня признавалась во всеуслышание, что таблоиды очень навредили ей во время беременности. Тогда они критиковали ее чуть ли не за каждый поступок, слово и предмет одежды. Меган заявила, что не будет «безмолвной ширмой». Герцогиня, правда, умолчала о том, за что ее осуждали: она скрывала название госпиталя, где появился на свет ее сын, и имена его крестных родителей. Так не поступал никто из членов королевской семьи.

Журналисты терзали Меган не только во время беременности, но и все полтора с лишним года ее замужества. И с восторгом сообщили, что во время последнего рождественского выступления Елизаветы Второй на ее столике были фотографии всех ближайших родственников. Кроме Гарри и Меган...

Принц Гарри с сыном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по всему, супружеская пара переберется в самый большой город Канады - Торонто. Американка жила в нем несколько лет, снималась там в телевизионном фильме, у нее осталось много знакомых. К тому же взлет в карьере дивы экрана, если она захочет, обеспечен: на днях, например, Маркл подписала большой контракт с кинокомпанией «Дисней» - будет озвучивать мультяшных героев.

Словом, теперь к брекситу (выходу Британии из ЕС), от которого устала вся страна, добавился малоприятный Мегсит.

Решение принца Гарри и его благоверной не одобряют две трети участников последнего опроса общественного мнения. Среди прочего они отметили, что число «дееспособных» членов династии Виндзоров сократилось еще сильнее. Елизавете Второй, которая стоит во главе королевской пирамиды, уже 93 года. И монархии очень нужна свежая кровь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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