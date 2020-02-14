Эксперт назвал 4 причины, почему новый коронавирус не сможет заразить две трети землян

Вирус COVID-2019 продолжает распространяться по миру. И, хотя абсолютное большинство заболевших по-прежнему жители Китая, некоторые специалисты дают пугающие прогнозы дальнейшего нарастания эпидемии. Советник Всемирной организации здравоохранения эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что построенная им статистическая модель допускает заражение коронавирусом двух третей населения Земли.

«На мой взгляд, такой прогноз не выглядит правдоподобным. Есть несколько серьезных аргументов в пользу того, что заболеваемость коронавирусной инфекцией вряд ли достигнет подобных масштабов», - говорит профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

1. Во-первых, сами авторы прогноза сразу оговариваются: это самая простая модель, а по сути - сильно упрощенная. «Учитывался только один показатель: сколько здоровых человек может заразить один больной с COVID-2019, - поясняет эксперт. - По имеющимся сейчас данным этот коэффициент примерно 2,2 (исходя из такой пропорции, 5 больных способны заразить 11 здоровых. - Ред.). Цифра вводится в статистический алгоритм и получается то самое пугающее число, до двух третей всего населения».

2. Недостатки подобной модели расчета в том, что не учитываются важнейшие факторы, которые препятствуют распространению инфекции, подчеркивает эксперт. Прежде всего это карантинные меры и ограничение пассажиропотока, перемещения людей. Именно эти меры показали большую эффективность и способствовали победе над вспышкой атипичной пневмонии в 2002 - 2003 гг.

3. Еще один метод торможения инфекции - меры индивидуальной защиты, которые начали применять люди по всему миру. Это ношение медицинских масок, частое мытье рук, санитарная обработка помещений и поверхностей, ограничение общения.

4. Также нужно учитывать сезонный, циклический характер большинства респираторных вирусных инфекций, продолжает профессор Гиль. Грипп, ОРВИ (в быту - простуды) накатывают волнами: заболеваемость растет в конце осени - зимой - в начале весны и отступает к лету. Точно так же было со вспышкой атипичной пневмонии, которая началась в китайской провинции Гуандун в ноябре 2002 г. и завершилась к июню 2003-го. С большой вероятностью подобная судьба ждет и новый коронавирус. «В цикличном развитии инфекций (то есть их волнообразном нарастании и отступлении. - Ред.) играет роль комплекс факторов, - поясняет Артем Гиль. - Среди них температура окружающей среды, влажность, интенсивность ультрафиолетового излучения на открытом воздухе, состояние иммунитета, концентрация витамина D в плазме крови и другие условия».

Словом, масштабы распространения инфекции, скорее всего, будут значительно меньше, чем пугающие цифры озвученного прогноза, считает эксперт. Кстати, в любом случае не стоит забывать, что у многих больных COVID-2019 вызывает все же не опасную вирусную пневмонию, а симптомы сродни обычной простуде. А то и вовсе инфекция протекает бессимптомно - именно этим могут объясняться единичные случаи зарегистрированных заболеваний у детей, предполагают вирусологи.

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Спасти тяжелых больных помогает переливание крови

Китайские медики рассказали, что настоящим спасением для пациентов в тяжелом состоянии оказалось переливание плазмы людей, переболевших коронавирусом. У тех, кто выздоровел, в плазме сохраняются иммунные антитела к COVID-2019. Попав в организм больного, они помогают эффективнее бороться с инфекцией.

- Если такой метод требуется большому количеству пациентов, то может возникнуть проблема с донорством. Понадобится много людей, перенесших коронавирусную инфекцию, - поясняет профессор Артем Гиль. - При этом существуют противопоказания для донорства крови и плазмы, в том числе инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит), некоторые онкологические заболевания. Возможен также риск передачи не обнаруженных вовремя инфекций - того же ВИЧ или гепатита от донора пациенту (в частности, для полного исключения ВИЧ у донора нужно исследовать его анализ крови дважды с перерывом в 6 месяцев). То есть, как и всякий метод лечения, переливание плазмы имеет свои преимущества и риски.

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