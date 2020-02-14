В ВОЗ заявили, что при самом неблагоприятном сценарии коронавирусом могут заразиться две трети населения земли

14 Февр. 2020 2020-02-14T01:48:04+03:00

После совершенствования методов диагностики число людей с коронавирусом в Китае увеличилось на 15 000 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одни только карантинные меры уже не помогут, считают ученые, потому что до их принятия коронавирус уже вышел за пределы Китая

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Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини дал прогнозы по распространению коронавируса в мире. При самом неблагоприятном сценарии заразится около двух третей населения земли. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Bloomberg. При расчете он опирался на данные коллег-ученых, которые ранее заявляли - один человек с коронавирусом заражает от двух до трех человек.

- Даже если бы был способ сократить передачу в два раза, это все равно означало бы, что примерно треть мира заразится,- сказал Лонджини.

Ранее исследователь из Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон, подсчитал, что в Китае каждый день могут заражаться до 50 000 человек. То, что больных на самом деле больше, чем думали ранее, доказали 12 февраля учеыне из Китая, которые начали тестировать на коронавирус новым способом. Число людей с таким диагнозом увеличилось.

Эксперт ВОЗ считает, что карантинные меры помогут уже не сильно -вирус уже вышел за пределы Китая на момент, когда в странах начали вводить ограничения на въезд для людей, посещавших КНР.

Ведущий специалист по инфекционным заболеваниям делает ставку на более совершенные системы тестирования на коронавирус, а также быстрое создание профильной вакцины и максимально эффективную работу эпиднадзора по сдерживанию инфекции. Сейчас в разработке находится четыре варианта кандидатной вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU