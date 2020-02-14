Устроившая истерику в такси фитнес-тренер оценила пародию Урганта

Прославившаяся своим неадекватным поведением фитнес-тренер Яна Данькова назвала забавной пародию Ивана Урганта. Девушка призналась, что на видео, которое на днях появилось в Сети, она находилась в состоянии аффекта и не понимала, что происходит.

Спортсменка рассказала, что сейчас ее высмеивают и оскорбляют многие, кроме того преследуют СМИ и ей приходится не сладко, а уж после того, как на нее снял пародию известный юморист Иван Ургант, она совсем огорчилась. Но немного поразмыслив поняла, что на самом деле телеведущий не хотел ее обидеть, а на самом деле преподал грамотный урок.

vecherniy_urgant "Вези меня!" Ургант устроил "скандал" в лифте

«Я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео — бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный», - цитирует Данькову телеканал «360».

Больше всего сейчас Яна страдает от нездорового внимания СМИ, которые буквально преследуют ее.

«СМИ активно пытаются найти про меня информацию, звонят моим знакомым и малознакомым, пишут в университет — во все инстанции, с которыми я была как-то связана», — признается спортсменка.

При этом девушка отмечает, что никто не говорит ни кто, с кем удается связаться репортерам, не говорят о ней ничего плохого.

«Я нормальный, обычный человек, простая девушка, которая попала в такую ситуацию», — отмечает Яна.

Данькова надеется, что скоро интерес к ней угаснет и она сможет вернуться к привычной жизни и даже посмотреть на эту ситуацию с юмором.

Напомним, славу фитнес-тренеру принес видеоролик о том, как девушка избивает водителя такси и орет на него «Вези меня, мразь!». Эту фразу пассажирка произносит раз тридцать, пока водитель спокойно пытается ее вразумить.

История быстро распространилась, а сама Данькова стала настоящим интернет-мемом. Пародию на Яну снял даже шоумен Иван Ургант. Телеведущий не сдерживая эмоций наорал на лифт в Останкино.