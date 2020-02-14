Вячеслав Фетисов: - Не может голодный хоккеист соревноваться с сытым!

14 февраля, Континентальная Хоккейная Лига представила своего нового президента. Им стал Алексей Морозов - бывший российский хоккеист и капитан сборной России. А мы попросили Вячеслава Фетисова прокомментировать это назначение.

- Как оцените назначение Алексея Морозова на должность президента Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ)?

- Довольно-таки неожиданное для хоккейного мира (смеётся). Не знаю хватит ли ему опыта. Сможет ли он противостоять сегодня всем существующим проблемам? Надеюсь - да. Характер у него хоккейный. Хорошо, что Алексей имеет опыт выступления и в НХЛ, и в КХЛ. Надеюсь, это поможет ему обсуждать и принимать решения. А самое главное - попробовать объединить прогрессивные хоккейные силы для того, чтобы стремиться догнать НХЛ. В качестве игры, прежде всего. Очень важный момент - соблюдение спортивного принципа. Тема, которая у всех сейчас на слуху. Большинство клубов Лиги влачат жалкое существование, а это не подразумевает никакого спортивного принципа. Надеюсь, у него получится.

- Вы говорили, что президентом КХЛ должен быть человек с характером. Морозов такой?

- Я сколько раз уже Алексея благодарил за то, что он в своё время вернулся из НХЛ и стал неким символом Континентальной Хоккейной Лиги, капитаном сборной страны. Надеюсь, характера хватит. Ещё раз повторюсь, ситуация очень непростая. Она требует кардинальных решений. Перспектив развиваться Лиге в текущем состоянии - нет. Конечно, одна из главных тем - это защита интересов Лиги и клубов. Нужен регламент, который не позволил бы грабить одни клубы в интересах других.

«Витязь» - наглядный пример. Это команда, которая успешно поработала в межсезонье, выстроила команду. Вдруг - растащили… Всё! Так нельзя делать в профессиональной лиге ни в коем случае.

Игроки "Витязя" радуются после гола в матче чемпионата КХЛ между командами "Витязь" (Московская область) и "Ак Барс" (Казань). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Как оцените работу предыдущего президента Дмитрия Чернышенко?

- Кто я такой, чтоб оценивать работу вице-премьера? Я воздержусь от оценок. Это не моя задача.

- Морозов уже высказался по потолку зарплат - будет бороться за потолок в 900 млн рублей. Насколько это правильно?

- Это важная тема, но не самая главная сейчас.

Алексей Морозов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Что тогда самое главное?

- Самое главное - это равные возможности. То есть бюджеты клубов. У всех они должны быть одинаковые. Не может голодный хоккеист соревноваться с сытым! НХЛ по этому принципу не имела перспектив, соревнуясь с другими видами спорта. Как только был принят принцип равных возможностей, Национальная Хоккейная Лига начала иметь колоссальный успех. Примеры есть! И никто там не позволяет нарушать эти основополагающие принципы. Если мы говорим о спортивном бизнесе - это единственный вариант.

- Уже виден путь, по которому нужно идти к равным бюджетам?

- Госкорпорации, которые финансируют клубы, должны финансировать Лигу. А Лига должна в равной степени распределять средства. Система драфта - тоже один из критериев спортивного принципа. Алексей хорошо её изучал. Мы вместе с ним были в рабочей группе. Это позволит нам охватить всю территорию нашей страны, где хоккей развивается достаточно хаотично.

Мы об этом говорили ни раз. Я, наверное, там всем уже надоел со своими предложениями (смеётся). Но, похоже, это единственные правильные шаги сейчас. Время всё расставляет на места. Нужно собрать все прогрессивные силы - они могут быть разнонаправленными - и за круглым столом обсудить проблемы. Понятно, есть центр влияния. Но сегодня, мне кажется, настало время выслушать все стороны и принять правильные решения.

Я так понимаю, президент дал поручение максимально удерживать хоккеистов. Но хоккеисты будут здесь играть только если будут перспективы, стабильность и спортивный принцип.

Молодые ребята, уезжая в НХЛ, по-другому прогрессируют. Потому что они попадают на почву спортивного принципа и равных возможностей. Они быстро там растут!

- Алексей Морозов высказался по поводу расширения Лиги. Насколько это нужно и правильно в настоящий момент?

- Наоборот, мне кажется, надо сокращать Лигу, чтобы этот спортивный принцип соблюдать. У нас не хватает качественных игроков для расширения. Для чего это нужно? Но расширение Лиги за счёт клубов из Азии и Европы это одна история, за счёт российских - наверное, не совсем это уместно.

- Ещё одна важная тема - взаимодействие КХЛ с ФХР (Федерация Хоккея России). Морозов сказал, что хотел бы «с ними дружить».

- Профессиональные лиги отличаются самостоятельностью, насколько я понимаю. Все взаимоотношения с Федерация прописываются в соглашениях, где разделяются полномочия, ответственность и т.д. Дружба, конечно, это круто. Но интересы бывают как общие, так и разные. Не знаю, что он хотел этим сказать. Дружба дружбой, а благополучие и интересы клубов - это ответственность Лиги.