2020-02-16T08:52:13+03:00
Звезды

Шоу для влюбленных: Лолита похвасталась кольцом, Топурия намекнула на беременность, а Билан утонул в декольте Семенович

Знаменитости в Кремле отметили День Святого Валентина [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Дима Билан утонул в декольте Анны СеменовичДима Билан утонул в декольте Анны СеменовичФото: Михаил ФРОЛОВ
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Концерт, который телеканал МУЗ-ТВ собрал в честь романтичного праздника 14 февраля, уже стал самым обсуждаемым в этом году. И дело не только в фееричном шоу - певица Лолита едва не упала в обморок прямо перед камерами из-за приступа аллергии на сценический дым. К счастью, все обошлось, и женщина без комплексов нашла в себе силы для интервью журналистам. Тем более, что ей было, о чем рассказать.

Лолита Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛолитаФото: Михаил ФРОЛОВ

- На день влюблённых я получила от своего мужчины в подарок кольцо с бриллиантом, - похвасталась певица. - Не смотрите так, оно не помолвочное - рука не та. Можно сказать, это просто валентинка. Выбирал он сам, поэтому не совсем угадал с размером. Но к вечеру я все-таки смогла надеть украшение. Что подарила в ответ? А ничего. Больше никаких подарков мужчинам. Знаете, если мужчина самодостаточный, ему хватит и мелочи вроде одеколона.

Лолита похвасталась кольцом от поклонника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита похвасталась кольцом от поклонникаФото: Михаил ФРОЛОВ

После развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым (который, впрочем, ещё продолжается в суде) своих поклонников артистка держит в «чёрном теле», стараясь больше принимать, чем отдавать. Это не случайно: в пятом браке Милявская зарабатывала больше мужа, и теперь выбирает себе ровню. Так, новый избранник Лолы - некий таинственный бизнесмен - недавно возил ее в Израиль, где потратил на даму сердца четверть миллиона рублей. Но о серьезных отношениях говорить пока не приходится.

- Замуж - ни в коем случае! - призналась прессе Лолита. - Опять у плиты стоять, борщи варить? Ну уж нет, дайте мне нагуляться!

Кети Топурия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кети ТопурияФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот другая знаменитость, также выступавшая на концерте - Кети Топурия - похоже, давно нагулялась. После развода певица наконец обрела счастье с дипломатом Львом Деньговым. Слухи о беременности Кети ходят не первый месяц, но на всех предыдущих шоу она всегда демонстрировала плоский обнаженный живот в стильных нарядах собственного бренда. Однако, на этот раз Топурия выбрала необычное для себя закрытое платье с драпировкой на животе, которое не смогло скрыть округлившиеся формы. Особенно это было заметно, когда певица проходила мимо зеркала - перед фотографами она живот прикрывала, а вот в зеркале отражалась открытая сторона...

Анна Семенович в этот вечер сменила два платья: синее и чёрное, оба, конечно же, с экстремальным декольте. Журналисты приготовили певице сюрприз - конверт с фотографиями артистов, вырезанными в виде сердечек. Анна наугад выбрала одно из них - там оказался Дима Билан.

Анна Семенович в этот вечер сменила два платья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Семенович в этот вечер сменила два платьяФото: Михаил ФРОЛОВ

- Димочка, мой хороший! Я тебя пригрею в самых лучших местах! - обрадовалась артистка и положила фото на свою самую выдающуюся часть тела. Так Билан, сам того не подозревая (артиста в это вечер не было), утонул в декольте Семенович!

Катя Лель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катя ЛельФото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория Дайнеко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория ДайнекоФото: Михаил ФРОЛОВ

Бьянка Фото: Михаил ФРОЛОВ

БьянкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Ковальчук Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия КовальчукФото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, зрителей в этот вечер радовали Валерия, Катя Лель, Виктория Дайнеко, Бьянка, Юлия Ковальчук, Митя Фомин, Алсу, Нюша и другие знаменитости. А самая модная нынче певица Юлия Зиверт представила публике новую песню «Я.Т.Л.». И в День Святого Валентина эти три слова мечтает услышать каждый!

Митя Фомин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Митя ФоминФото: Михаил ФРОЛОВ

Алсу Фото: Михаил ФРОЛОВ

АлсуФото: Михаил ФРОЛОВ

Валерия Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВалерияФото: Михаил ФРОЛОВ

Зиверт Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗивертФото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита пришла в себя после приступа.Елена ПЕТРОВА

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ЧП на концерте в Кремле, где Лолите стало плохо прямо во время интервью, взволновало всех, кто стал свидетелями этого инцидента. Напомним, сразу после выступления на шоу МУЗ-ТВ в честь Дня всех влюблённых, Милявская вышла к прессе. Пока другие артисты продолжали выступать, Лолита с удовольствием позировала перед камерами, демонстрируя кольцо с бриллиантом - подарок нового поклонника. Однако, через несколько минут певица вынуждена была прервать интервью из-за приступа удушающего кашля. Лолите стало плохо прямо на ступеньках фойе, и помощникам пришлось буквально откачивать певицу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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