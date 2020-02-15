На этой неделе зрители могли вдоволь насладиться как возвращением Ксении Собчак на большой экран, так и презентацией, по ее же словам, нового ТВ-жанра. Оба этих замечательных события объединила программа «Док-ток» про трагедию семьи Хачатурян.

Акцент все время делался на то, что это вам не малаховщина какая-нибудь. Но, похоже, это судьба всех отечественных ток-шоу: что бы ни пытались сделать, все равно получается «пулемет». Ибо даже в заставке «Док-ток» звучат музыкальные и визуальные нотки «Пусть говорят» времен Малахова. Правда, и основа здесь более вторична, чем мы думаем.

Вообще-то на псевдо-документалистике базируется огромное количество телешоу. Например, популярная во всем мире американская программа «Служба спасения 911». Состоит она из тех же пазлов, что и программа Собчак: в студии, - реальные люди, пережившие трагедию, дается запись настоящих переговоров, демонстрируется документальное видео… Но все это гарнир, а основным блюдом является художественное реконструирование действительности на уровне голливудских стандартов.

Но! Участниками «911» были настоящие герои - полицейские, пожарные, спасатели, случайные свидетели, бросившиеся на помощь.

Здесь же у нас три несчастные девочки, взявшие ножи-молотки, и их отец-монстр. Они не герои. Они обычные участники малаховщины.

Жаль, что Ксения Анатольевна не заявила честно: мы тут продолжим добрые традиции «Большой стирки» и «Пусть говорят», лишь дольем кровищи и пошире распахнем врата ада. Тогда не было бы ни претензий, ни этой колонки. Целевая аудитория бежит к телевизору - и «...ой, боюс-боюс-боюс». Нецелевая - типа меня - мается вечером в ожидании хорошего фильма (из тех, что обычно показывают после часу ночи, дабы, не дай бог, дети их не увидели и не научились чему-нибудь хорошему…). И к чему тогда слова об интеллигентном шоу и думающем зрителе, которые Собчак изрекает с такой зверской серьезностью, будто именно серьезное лицо является признаком ума?

Интеллигентность? Нет, не слышали! Показывать женщине документальную реконструкцию момента, как ее насилуют, с обязательным наездом на текущие от воспоминаний слезы, - это низко. А демонстрировать Аурелии Хачатурян экранизацию всех версий убийства ее бывшего мужа ее же дочерьми - вообще бесчеловечно. Это уже не «Док-ток». Это «Дно-ток»...

Одни моменты программы противно смотреть. Типа хамства брутального племянника Хачатуряна: мол, девочки сами виноваты, а дядя - ангел небесный, с кем не бывает...

Другие - избиение, изнасилование, убийство - страшно даже слушать.

Но я реально боюсь другого: куда теперь понесут муки творчества создателей шоу? Вдруг теперь они обратят свой зоркий глаз кинодокументалиста на дело Риты Грачевой. Той самой, которой муж-ревнивец отрубил руки в лесу. А они просто обязаны не пройти мимо: тут же бескрайнее поле для обсуждения - не сама ли она виновата? И непаханая степь для документальных постановок: выезд в лес, взмахи топором, пень, пропитанный кровью... И дублей побольше - со всеми возможными версиями... И слезы крупным планом не забыть.

Ведь, как сказала Ксения Анатольевна: «Мы молчать не будем… Впереди много историй, достойных экранизации». Так что, возможно, документальное шоу о семье Хачатурян - это еще не самое дно…

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