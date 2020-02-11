Новое шоу Ксении Собчак "Док Ток": Почему обещанный прорыв обернулся классическим разочарованием
- Это новый жанр на телевидении, - фирменным вкрадчивым голосом доказывала Ксения Собчак Ивану Урганту перед стартом проекта «Док Ток».
- Тебе необходим ремонт, - намекала Ксения в рекламном ролике программы обращаясь (как все поняли) к Андрею Малахову.
- Такого вы еще не видели, - на полном серьезе уверяли пресс-релизы.
Док-ток с Ксенией Собчак и Александром Гордоном .
Время выхода шоу - между первой серией долгожданного «Триггера» и «Вечерним Ургантом» было близко к идеалу...
И, возможно, разочарование тем, что получилось у Ксении, вызвано именно завышенными ожиданиями.
Собчак безусловно одна из самых интересных личностей современной России. Людям важно что с ней, кто с ней, что она говорит, с кем ругается в данный конкретный момент, и что выдумает завтра. Последний ее громкий успех (нет, не брак с Константином Богомоловым) - интернет-проект «Осторожно Собчак!». Это интервью со звездами сегодняшнего дня: блогерами, певицами, певцами, спортсменами... С теми, кто всегда в топах новостей, о ком по-настоящему говорят, пусть даже начиная с фразы «да кто это вообще такой!». Шмотки, обиды, оскорбления, деньги - Собчак умеет задавать вопросы, знает о чем спрашивать, и ей чаще всего отвечают. Самое дивное, когда Ксения заходит в гардеробную героя и мгновенно определяет стоимость вещей - о, 5000 тысяч евро, о 15 тысяч... Ксения в теме, ее невероятно интересно слушать. Куда веселее, чем когда она вступает в дебаты со скучными политическими фриками.
С этим багажем она и вернулась на Первый. И тут...
Обещанное «новое» и «невероятное» оказалось стандартным ток-шоу. Кресла, гости, «а вот сейчас в студии появляется»... Тема тоже из старых - трагическая история семьи Хачатурян три дочери убили отца, которого они обвиняют в домогательствах). Об этом преступлении говорили во всех без исключения программах страны. Все участники этой драмы известны. И понятно, что случай исключительный... И, как ни цинично это звучит, уже надоевший публике.
Реанимировать кошмар 2018 года Ксения и авторы программы придумали инсценировками. Ну как в докудрамах человек в плохом френче изображает Сталина, так и тут актеры играют и убитого, и его жену, и детей, и родственников... Вот так было. Что вы об этом думаете?
А что думать? Что продюсеры постеснялись снять сериал об этом деле? Что при помощи актеров любую историю можно разыграть как угодно?
Сама Ксения вернулась в свое телеобличие, отработанное еще в «Доме-2», и аккуратно читала подводки и цыкала на гостей:
- Дайте договорить! Не кричите! Это интеллигентное шоу!
- Ага, интеллигентное... - процедил в микрофон племянник убитого Михаила Хачатуряна.
Гости, явно накаченные перед эфиром установками «не кричать», «не ругаться», «слушать друг друга» очень быстро сообразили, что кроме эмоций им до друг друга донести нечего, и то и дело начинали кричать. Ксения их мастерски, как на «лобном месте», останавливала.
Все вместе, и тема, и гости, и сериальные фрагменты из жизни героев, и Ксения с менторским тоном, оказалось совершенно рядовым ток-шоу. Нормальным, крепким. Крепче всего были фрагменты из проектов «Красное и черное» и «На самом деле». Программа точно достойна дневного или вечернего эфира. Но вот в то время, когда она выходит (22.30) зритель до сегодняшнего дня предпочитал ненапряжные сериалы или истерики политических программ с плановым избиением украинских экспертов. Возможно, времена поменялись. Но если это теперь время для ток-шоу, то его логичнее отдать куда более проверенным форматам «На самом деле» и «Пусть говорят».
Сразу после выхода первого выпуска шоу «Док ток» в эфире появился «Вечерний Ургант». Иван не преминул уколоть Ксению: «Мы решили переформатировать нашу программу. И начнем ее новым жестом - «Работаем, ребята!» (для тех, кто не смотрит шоу Урганта - это стандартное начало передачи).
Новый проект с Ксенией Собчак.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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