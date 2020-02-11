Новое шоу Ксении Собчак "Док Ток": Почему обещанный прорыв обернулся классическим разочарованием

- Это новый жанр на телевидении, - фирменным вкрадчивым голосом доказывала Ксения Собчак Ивану Урганту перед стартом проекта «Док Ток».

- Тебе необходим ремонт, - намекала Ксения в рекламном ролике программы обращаясь (как все поняли) к Андрею Малахову.

- Такого вы еще не видели, - на полном серьезе уверяли пресс-релизы.

Док-ток с Ксенией Собчак и Александром Гордоном .

Время выхода шоу - между первой серией долгожданного «Триггера» и «Вечерним Ургантом» было близко к идеалу...

И, возможно, разочарование тем, что получилось у Ксении, вызвано именно завышенными ожиданиями.

Собчак безусловно одна из самых интересных личностей современной России. Людям важно что с ней, кто с ней, что она говорит, с кем ругается в данный конкретный момент, и что выдумает завтра. Последний ее громкий успех (нет, не брак с Константином Богомоловым) - интернет-проект «Осторожно Собчак!». Это интервью со звездами сегодняшнего дня: блогерами, певицами, певцами, спортсменами... С теми, кто всегда в топах новостей, о ком по-настоящему говорят, пусть даже начиная с фразы «да кто это вообще такой!». Шмотки, обиды, оскорбления, деньги - Собчак умеет задавать вопросы, знает о чем спрашивать, и ей чаще всего отвечают. Самое дивное, когда Ксения заходит в гардеробную героя и мгновенно определяет стоимость вещей - о, 5000 тысяч евро, о 15 тысяч... Ксения в теме, ее невероятно интересно слушать. Куда веселее, чем когда она вступает в дебаты со скучными политическими фриками.

С этим багажем она и вернулась на Первый. И тут...

Обещанное «новое» и «невероятное» оказалось стандартным ток-шоу. Кресла, гости, «а вот сейчас в студии появляется»... Тема тоже из старых - трагическая история семьи Хачатурян три дочери убили отца, которого они обвиняют в домогательствах). Об этом преступлении говорили во всех без исключения программах страны. Все участники этой драмы известны. И понятно, что случай исключительный... И, как ни цинично это звучит, уже надоевший публике.

Реанимировать кошмар 2018 года Ксения и авторы программы придумали инсценировками. Ну как в докудрамах человек в плохом френче изображает Сталина, так и тут актеры играют и убитого, и его жену, и детей, и родственников... Вот так было. Что вы об этом думаете?

А что думать? Что продюсеры постеснялись снять сериал об этом деле? Что при помощи актеров любую историю можно разыграть как угодно?

Сама Ксения вернулась в свое телеобличие, отработанное еще в «Доме-2», и аккуратно читала подводки и цыкала на гостей:

- Дайте договорить! Не кричите! Это интеллигентное шоу!

- Ага, интеллигентное... - процедил в микрофон племянник убитого Михаила Хачатуряна.

Гости, явно накаченные перед эфиром установками «не кричать», «не ругаться», «слушать друг друга» очень быстро сообразили, что кроме эмоций им до друг друга донести нечего, и то и дело начинали кричать. Ксения их мастерски, как на «лобном месте», останавливала.

Все вместе, и тема, и гости, и сериальные фрагменты из жизни героев, и Ксения с менторским тоном, оказалось совершенно рядовым ток-шоу. Нормальным, крепким. Крепче всего были фрагменты из проектов «Красное и черное» и «На самом деле». Программа точно достойна дневного или вечернего эфира. Но вот в то время, когда она выходит (22.30) зритель до сегодняшнего дня предпочитал ненапряжные сериалы или истерики политических программ с плановым избиением украинских экспертов. Возможно, времена поменялись. Но если это теперь время для ток-шоу, то его логичнее отдать куда более проверенным форматам «На самом деле» и «Пусть говорят».

Сразу после выхода первого выпуска шоу «Док ток» в эфире появился «Вечерний Ургант». Иван не преминул уколоть Ксению: «Мы решили переформатировать нашу программу. И начнем ее новым жестом - «Работаем, ребята!» (для тех, кто не смотрит шоу Урганта - это стандартное начало передачи).

Новый проект с Ксенией Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Малахова протекла крыша: Ксения Собчак выходит с новым шоу на Первом

Новый промо-ролик проекта телеведущей снял Константин Богомолов — в эфире реконструируют резонансные уголовные дела (подробности)