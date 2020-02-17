Гражданский блуд гражданским браком не стала я бы называть

Знаю, что отец Димитрий Смирнов не нуждается в защитниках. Но я все же попробую отстоять его точку зрения, не боясь навлечь на себя проклятия тех, чьи чувства он якобы оскорбил.

Восемь лет каждое воскресенье я хожу в храм Благовещения Пресвятой Богородицы, настоятелем которого отец Димитрий был назначен еще в 1997 году. И за все время мне доводилось слушать разные его проповеди: поучительные, смешные, хлесткие от первого до последнего слова. Он бывает крайне резок, бывает непростительно груб, но от этого прихожан в его храме меньше не становится. С каждым годом людей все больше. И вот уже в воскресное утро проходят не две литургии, а три, потому что приход растет на глазах.

Помню, как однажды перед службой батюшка выпер из храма женщину. Не знаю с какого перепугу, она вдруг стала нападать на прихожанку-мулатку и выкрикивать расистские оскорбления. Отец Димитрий услышал ее вопли из алтаря. Вышел, попросил эту женщину замолчать. Она вроде умолкла, а потом снова подняла вой. Он подошел к ней еще раз. Она опять не поняла. В третий раз он вытолкал ее из церкви. Если кому-то такие методы кажутся недопустимыми, то вы просто не были в этот момент в этом храме, не видели эту странную даму и не слышали ее ругательств.

Вот так и с «бесплатными проститутками» происходит. В который раз отец Димитрий, или как его иные сейчас презрительно называют - «этот протоиерей» - обличает гражданские браки? Сотый? Тысячный? В чем он не прав? В том, что назвал вещи своими именами? Так ведь и в Писании сказано, что блуд - смертный грех и он не прощается тем, кто в нем не раскаивается. Церковь признает только официальный брак.

Некоторые пишут, что подобными заявлениями церковь и священники лезут в нашу личную жизнь, навязывая свои консервативные устои. Ерунда какая-то. Никто насильно не врывается в вашу спальню. Но всякий имеет право высказать свое мнение, в том числе и священник.

Никого за уши в храмы не тянут. Не хочешь - не ходи. Но даже, когда ты приходишь туда каждую неделю, никто насильно не заставляет тебя меняться и менять свою жизнь. Это я вам как прихожанка со стажем говорю. Все зависит только от самого человека и от его взаимоотношений с Богом.

Отец Димитрий, как и многие другие священники, рупор церкви. И у него есть своя аудитория, которая понимает и разделяет его резкие заявления, потому что они к этому готовы. А если его слова так раздражают тех, кто не готов и не разделяет, так это, я полагаю, лишь потому, что несогласные интуитивно чуют правоту отца Дмитрия. Но встречают ее в штыки, дабы оправдать в глазах общественности свои грехи. В данном случае вот — гражданский блуд.

А еще для обиженных, называющих отца Димитрия бездельником, сообщу, что батюшка опекает десятки детей, брошенных нерадивыми матерями, которые жили в гражданском браке. И уж ему эта тема близка и понятна. И он имеет право говорить о ней то, что думает.

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