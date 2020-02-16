Священник, назвавший гражданских жен проститутками: Извиняться не собираюсь, я привел факт. А женщинам лучше жить по заповеди

Очередной скандал разворачивается вокруг слов священника Дмитрия Смирнова. Батюшка рассказывал о семейных отношениях. И назвал женщин, которые живут без венчания и штампика в паспорте - бесплатными проститутками.

— Я извиняться не перед кем не собираюсь. Я же всего лишь озвучил факт. Если идёт мужчина в оранжевых брюках, а я скажу: «У него оранжевые брюки» - я должен извиняться? Нет! И тут не буду. Если женщина живет в так называемом гражданском браке с мужчиной - кто она? Какой у нее статус? Никакого. Она просто оказывает услуги, как бесплатная проститутка. Но признаться в этом не хочет. Поэтому выдумывает: «Я-гражданская жена». Не обманывай людей, - сказал kp.ru отец Дмитрий.

Также священник прошёлся по мужчинам, которые живут с женщинами в неофициальном браке.

— Наверно, они тоже проституты. Но это сравнимо с тем, что они ходят в бордель. Не хотят ответственности, не хотят содержать семью. Но мужчину, если в нем нет благородства, не переделать. Поэтому я обращаюсь к женщинам. Откажите им, живите по заповеди. И, поверьте, к вам в очередь 20 женихов выстроятся, будете сами выбирать. А так ты - бесплатная любовница. Да ещё стираешь ему и готовишь еду. А он тебе даже алименты платить не будет, - отметил батюшка.

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