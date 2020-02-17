Шойгу: 75 сербских военнослужащих примут участие в Параде Победы

- Россия будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере, которое вышло на принципиально новый уровень. Сильная армия - гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с сербским коллегой Александром Вулиным в Белграде.

Он поблагодарил Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами и пригласил сербских военнослужащих на парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.

- Героические усилия наших предков, сражавшихся плечом к плечу, обеспечили общую победу над нацистами и их пособниками. Уверен, ваш воинский контингент, как всегда, пройдет очень достойно по Красной площади, по той самой площади, по которой в 1945 году шли победители, - сказал Шойгу.

Вулин принял приглашение, и уточнил, в параде Победы примут участие 75 сербских военнослужащих.