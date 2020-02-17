2020-02-17T18:27:00+03:00
Политика

Шойгу: 75 сербских военнослужащих примут участие в Параде Победы

В Белграде прошла официальная встреча министров обороны России и Сербии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с сербским коллегой Александром Вулиным в Белграде. Фото: www.mod.gov.rsМинистр обороны России Сергей Шойгу на встрече с сербским коллегой Александром Вулиным в Белграде. Фото: www.mod.gov.rs
Изменить размер текста:

- Россия будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере, которое вышло на принципиально новый уровень. Сильная армия - гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с сербским коллегой Александром Вулиным в Белграде.

Он поблагодарил Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами и пригласил сербских военнослужащих на парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.

- Героические усилия наших предков, сражавшихся плечом к плечу, обеспечили общую победу над нацистами и их пособниками. Уверен, ваш воинский контингент, как всегда, пройдет очень достойно по Красной площади, по той самой площади, по которой в 1945 году шли победители, - сказал Шойгу.

Вулин принял приглашение, и уточнил, в параде Победы примут участие 75 сербских военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» прокомментировал «КП» информацию о том, как Россия собирается вернуть огромные долги за поставки за рубеж самолетов, ЗРК, танки и прочую технику
Новости 24
Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками
«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцев
Путин назначил послом России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова
«Честная позиция»: В Администрации президента похвалили Исинбаеву за признание о Конституции
«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере "Diamond Princess"
"Коронавирусная банда" ограбила коттедж в Подмосковье
Гордон написала заявление на протоирея Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками
Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в Конституции
Ученые: плохое качество сна у женщин приводит к сердечным заболеваниям
Московский банк закрыли из-за «фонящих» купюр
Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «Пожелания, не более того»
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Легендарного разведчика Ботяна похоронили на Аллее Героев на Троекуровском кладбище
Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой
Гидрометцентр 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта, чтобы выразить своё "тёплое" отношение к женщинам
"Март - типично зимний месяц": В Гидрометцентре рассказали, когда Россию ожидают настоящие морозы
Протоирей Смирнов пожаловался на угрозы после его слов о гражданских женах
Исламисты убили 24 прихожан в церкви в Буркина-Фасо
Шойгу прибыл на переговоры в Сербию
Всех украинских прокуроров, расследовавших дело MH17, отстранили от работы
Военный историк объяснил, к чему приведут попытки искажения истории
В Подмосковье полицейский производил и продавал амфетамин