Мифы и правда о СПИДЕ в фильме Юрия Дудя про ВИЧ

«ГРУПП РИСКА БОЛЬШЕ НЕТ»

- Не думайте, что ВИЧ это страшная болезнь у кого-то другого, а вас она точно не коснется. Это именно про вас, про каждого из нас! - говорит один из героев фильма, снятого известным журналистом, автором ютуб-канала «вДудь» Юрием Дудем. За последние дни съемка набрала более 12 млн просмотров.

«На самом деле в нашей стране, как и во всем мире, ВИЧ-инфекция вышла за пределы традиционных групп риска (наркоманы, женщины легкого поведения и т. д.), - рассказала «КП» заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Евгения Жукова. - Сейчас такое понятие - группа риска заражения ВИЧ - даже не применяется. Потому что исследования и практика показали: в действительности заразиться рискует каждый».

Ежегодно во всем мире инфицируются ВИЧ до двух миллионов человек. А всего на Земле сейчас живет около 37 миллионов заболевших.

ЧАЩЕ ВСЕГО - ПРИ НЕЗАЩИЩЕННОМ СЕКСЕ

Еще одна героиня фильма, девушка Маша, в 17 лет встретила свою большую любовь. Вскоре ей понадобилось пройти плановое обследование в больнице. И традиционный в таких случаях анализ крови показал: ВИЧ-инфекция.

- Сегодня в нашей стране две трети лиц с впервые поставленным диагнозом «ВИЧ» – это россияне 25 – 44 лет. Самый распространенный путь передачи – незащищенные половые контакты, при этом чаще заражаются мужчины (54%), - сообщают в Минздраве России. Проблема ВИЧ возникла не вчера и не позавчера, это наследство тяжелых 90-х, когда в нашей стране менялся общественный строй, была сложная финансовая ситуация, говорят специалисты. «Абонемент в бассейн стоил 50 рублей, а доза самодельного наркотика - 25», - вспоминает в фильме ВИЧ-инфицированный Сергей.

О том, как еще можно заразиться, как и о самой болезни, сложилось немало мифов.

- Скажем, в лечебных учреждениях сегодня действуют строжайшие санитарные нормативы, правила дезинфекции, стерилизации, используются одноразовые расходные материалы и т. п., - рассказывает эксперт СПИД-центра Евгения Жукова. - Такая же ситуация с косметическими и тату-салонами. Но мы никогда не можем исключать человеческий фактор. Если вы делаете маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг и т. п., не стоит пренебрегать тестированием на ВИЧ раз в год.

- Заражение на приеме у стоматолога теоретически возможно, но на практике такие случаи неизвестны, - поясняет в фильме руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, профессор, академик РАН Вадим Покровский. - Заражение при переливании крови было большой проблемой в начале эпидемии. Во Франции так заражались тысячи людей. У нас уже в 1987 году началось тестирование (крови доноров на ВИЧ. - Ред.). Сейчас бывают единичные случаи, примерно одно заражение на 5 млн, это связано с ошибками медперсонала.

ТЕСТИРОВАНИЕ: С ПАСПОРТОМ ИЛИ АНОНИМНО

Все герои фильма Дудя, как и эксперты, с которыми мы связывались, говорят в один голос: тестироваться нужно каждому. Периодичность - раз в год. А если был сомнительный контакт - то через 6 месяцев после него. Поскольку срок выработки антител к ВИЧ, которые фиксирует анализ, может составлять до полугода после попадания вируса в организм.

- Каждый гражданин России имеет право бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Это можно сделать в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, которые работают в каждом регионе. Полный список адресов – на портале www.o-spide.ru, - рассказывают в Минздраве.

- Чтобы протестироваться у нас - в областном центре - нужно предъявить паспорт, - поясняла мне эксперт СПИД-центра Евгения Жукова пару лет назад, когда я сама пришла сдать тест на ВИЧ. - Но хочу подчеркнуть: обследование строго конфиденциальное и результаты анализа в любом случае будут храниться в глубокой тайне: их никогда не сообщат не то что вашему работодателю (как переживают многие), но даже никому из членов семьи. Единственный случай, когда законодательство допускает передачу информации о диагнозе ВИЧ, – по запросу судебных и следственных органов при возбуждении уголовного дела.

Компьютеры Центров СПИДа с данными о результатах анализов никогда не имеют доступа к интернету, поясняют сотрудники.

При желании сдать анализ можно и анонимно. Обычно это допускается при экспресс-тестировании в специальных кабинетах в муниципальных образованиях. Адрес такого кабинета, ближайшего к вашему месту жительства, можно найти на том же официальном интернет-портале Минздрава РФ O-spide.ru. Если результат экспресс-анализа окажется положительным, то для дальнейших исследований – подтверждения ВИЧ статуса, постановки на учет и назначения лечения понадобится предъявить паспорт.

Еще один вариант - купить в аптеке набор для самостоятельного тестирования на ВИЧ. Цена в среднем около 1 тыс. руб. В этом случае нужно поводить специальной палочкой по деснам, вставить ее в контейнер, и через 20 минут тестер покажет результат: одна полоса - ВИЧ-отрицательный статус, две полосы - ВИЧ-положительный.

КСТАТИ

В последние несколько лет Минздрав проводит всероссийские акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ. В 2016 году в ходе такой акции были организованы мобильные пункты для сдачи экспресс-анализов в крупных торгово-развлекательных центрах в городах многих регионов. В 2017-м был оборудован специальный «медицинский» вагон, который курсировал в составе разных поездов по 24 городам страны. А в 2018 году был организован «медицинский» автопробег с экспресс-тестированием на ВИЧ.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько можно прожить с вирусом?

- Столько же, сколько без него - если принимать необходимые лекарства, - говорят врачи.

Более того, если принимать таблетки строго по правилам, то количество вируса в крови снижается до неопределяемых значений. Это значит, что человек не заразит своего партнера даже при незащищенном половом акте, поясняют эксперты. Но! Как только пациент перестает принимать препараты, вирус снова вступает в бой и продолжает разрушать иммунитет.

Граждане России вправе получать лекарства против ВИЧ бесплатно, если становятся на диспансерное наблюдение и выполняют предписания врача.

Если отказываться от терапии, ВИЧ со временем переходит в СПИД. Это последняя, терминальная стадия болезни, ведущая к смерти.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Замминистра здравоохранения России, кандидат медицинских наук Олег Салагай:

- В фильме Юрия Дудя обращается особое внимание на необходимость борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных (то есть - их дискриминации. - Ред.). Хочу подчеркнуть: сегодня ВИЧ это не приговор. И очень важно, чтобы человек, у которого диагностирована эта инфекция, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (неё) появлялись здоровые дети. Показатель так называемой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, от матери к ребенку, в нашей стране за последние 10 лет сократился в 3,5 раза и сегодня составляется примерно 1,7%.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Передается или нет ВИЧ-инфекция

- При незащищенном половом контакте - да

- При переливании крови, если она заражена - да

- Через использование многоразовых шприцев - да

- Во время нанесения татуировки или пирсинга - да*

- На приёме у стоматолога - да*

- От ВИЧ-инфицированной матери ребенку - да**

- При укусе насекомых - нет

- При поцелуях - нет

- Во время драки, в том числе между детьми в детсаду или школе - нет

- При объятиях, рукопожатиях - нет

- При пользовании общей посудой с ВИЧ-инфицированным - нет

Примечания

* Если не соблюдаются правила санитарной обработки оборудования.

** Если женщина во время беременности принимает назначенную врачом терапию, то риск передачи вируса ребенку исключается.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

949 200 человек с ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в России по данным на конец 2019 года.

85 900 человек - прирост случаев заболевания за 2018 год, 80 120 человек - на конец 2019 года.

Более 38 млн человек прошли бесплатное тестирование на ВИЧ в 2018 году, более 40 млн - в 2019 году.

743 200 человек с ВИЧ-инфекцией (76%) состоят на диспансерном наблюдении.

511 990 человек получают антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ (это 68,9% от состоящих на диспансерном учете).

Данные предоставлены Минздравом России по запросу «Комсомольской правды».

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