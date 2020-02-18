Крошка-утконос умилил миллионы пользователей соцсетей. А зря

В последний раз так умилялись младенцу-йоде — мультяшному персонажу из сериала «Мандалорец». Ныне невероятную популярность набрал в соцсетях малыш-утконос, которого все пользователи приняли за живого. Его фото в прямом смысле облетело мир.

Всех доверчивых огорчил портал ScienceAlert, который сообщил, что утконосик отнюдь не живой. Но и не дохленький. Он — скульптура, выполненная из полимерной глины. Автор — художник - фантаст из Сербии Владимир Матич-Курильев (Matiс-Kuriljov), имеющий свою Арт-лабораторию. Владимир и рисует и лепит фантастических существ. Утконос ему явно удался, раз ввел в заблуждение миллионы людей.

Настоящие новорожденные утконосы выглядят чуть-чуть иначе. Они тоже милы.

Настоящие новорожденные утконосы.

Ненастоящий новорожденный утконос. Разница есть.

Для справки: утконосы обитают исключительно в Австралии. Живут в воде. Несут яйца, но кормят детенышей молоком. Вместо ртов у них клювы. Размер взрослого утконоса — около 40 сантиметров. Зверек покрыт шерстью, имеет хвост, как у бобра.

Малыш-йода - прежний лидер народной любви - принадлежит к той же инопланетной расе, что и магистр Йода из «Звёздных войн». Но он не является самим Йодой в молодости. Джон Фавро - создатель сериала «Мандалорец» - просто решил пофантазировать на тему происхождения расы Йоды.