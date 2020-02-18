Самые солидные пенсии звезд: Доронина, Удовиченко, Симонова получают больше 50 тысяч

Пенсии у звезд часто гораздо больше, чем у простых россиян. Причина в различных надбавках, которые получают артисты. Рассказываем кому из знаменитостей и за что доплачивают.

Последнее время артисты активно озвучивают размеры пенсий. Чаще всего, рассказывая о пенсиях, знаменитости не прибавляют к этой своей выплате дополнительное материальное обеспечение - надбавку за ордена. Дело в том, что ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы. И получать надбавку могут лишь те артисты, кто не работает. Как мы знаем, большинство артистов пока позволяют силы трудятся в театре, снимаются в кино.

Несколько примеров, полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» - Лев Лещенко, Инна Чурикова, Никита Михалков, Геннадий Хазанов, Юрий Соломин, Татьяна Доронина, Александр Ширвинд, Владимир Спиваков. Средняя ежемесячная доплата за эту награду – 22 тыс.руб. Выплата привязана к базовому размеру соцпенсии, и регулярно индексируется.

Алла ПугачеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получили - Александр Збруев, Алла Пугачева, Александра Пахмутова, Олег Стриженов, Валентин Гафт, Армен Джигарханян, Владимир Меньшов, Владимир Винокур. Кавалеры орденов II степени имеют право на доплату в 17 тыс. руб.

Конечно, есть и другие доплаты за ордена у артистов. У всех перечисленных орденоносцев есть звания народных и заслуженных артистов. Вот за эти звания москвичам положена надбавка не зависимо от того, работают они или нет. С начала 2018-го года перечисленные выше артисты получают приличную ежемесячную прибавку к пенсии за звание – 30000 рублей. В столице около тысячи заслуженных и народных артистов.

Второй год и заслуженная артистка Елена Проклова получает надбавку, о которой рассказала kp.ru: «И все мы говорим огромное спасибо мэру Сергею Собянину за эту прибавку. Мне повезло, что я живу в Москве. Несмотря на то, что я 50 лет в профессии, принесла стране огромное количество международных премий – я получила пенсию по старости. Минималку. Потому что никогда не собирала договора, бумажки…»

Елена ПрокловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Таким образом, пенсия Елены Прокловой с надбавкой приблизительно такая же, как и у ее заслуженных и народных коллег: Елена Яковлева, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Лариса Удовиченко, Лариса Долина, Надежда Кадышева, Алла Пугачева, Надежда Бабкина – от 47 до 55 тыс.руб.

Лариса УдовиченкоФото: Борис КУДРЯВОВ

Заслуженный и работающий пенсионер Юрий Стоянов не стал скрывать, что получает очень приличную пенсию с учетом надбавок за награды и звание – 62 тыс. руб. Никас Сафронов заслужил пенсию в 57 тыс.руб. – надбавку в 45 тыс. заслуженный художник получил, как академик Российской академии художеств.

С 1 февраля этого года ежемесячная денежная выплата «жителям блокадного Ленинграда» будет проиндексирована и составит больше 3000 рублей. Пережившая блокаду Лариса Лужина получает эту выплату, а также теперь как москвичка и народная артистка имеет надбавку за звание – всего набегает почти 62 тыс.руб.

Эдита Пьеха также имеет надбавку к пенсии: «Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер». Певица получает около 45 тыс.руб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693407" frameborder="0"></iframe> Пособие по старости для Аллы Пугачевой.Наши звезды пенсионного возраста продолжают «чесы» и корпоративы. А что делать?! С такой-то пенсией и на маникюр не хватит

КСТАТИ

Пугачевой подняли пенсию в три раза, а Боярский остался при своих

«КП» узнала, какое пособие по старости получают отечественные звезды (подробности)