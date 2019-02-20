Пугачевой подняли пенсию в три раза, а Боярский остался при своих

Понятно, что наших знаменитостей трудно сравнить с обычными пенсионерами. Артисты даже в возрасте не завязывают с карьерой. Гастролируют, выступают на корпоративах, записывают песни, издают мемуары, участвуют в телевизионных шоу. Но все равно любопытно: а какая пенсия у наших звезд?

Сябитова рискует жизнью, выполняя трюки

- Размер моей пенсии - 14 тысяч рублей, - призналась «КП» 57-летняя звезда телепроекта «Давай поженимся» Роза Сябитова. - Я из тех женщин-знаменитостей, кто спокойно относится к слову «пенсионерка». Это нормальный период жизни, в котором есть свои плюсы. Я в свои солидные годы участвовала в проекте «Без страховки», выполняла трюки, падая вниз головой в пропасть. До сих пор нахожусь в отличной форме, уходить на отдых не собираюсь. Плюс к пенсии я подошла не с пустыми карманами. Я - продукт Советского Союза. Меня приучили, что к пенсии надо готовиться с момента получения первой зарплаты, откладывать потихоньку.

Как говорится, на государство надейся, а сам не плошай. Я для себя решила, что пенсия мне не помеха, я буду работать, пока из ума не выживу (надеюсь, эта напасть обойдет меня стороной) и пока могу руками и ногами шевелить. На что я трачу свои накопления? Открыла счет, пенсия туда капает. На что-нибудь пригодится. Самая лучшая инвестиция - семья и дети.

Несмотря на полученные травмы, Роза Сябитова с теплотой вспоминает экстремальный телепроект «Без страховки».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Питерцы завидуют москвичам

У 79-летней актрисы Ларисы Лужиной, бывшей когда-то музой Владимира Высоцкого и сыгравшей с легендарным бардом в фильме «Вертикаль», пенсия побольше.

- Раньше я получала (с учетом надбавки блокадницы) 30 тысяч рублей, - делится с «Комсомолкой» Лариса Анатольевна. - А в прошлом году власти Москвы добавили к пенсии народных и заслуженных артистов по 30 тысяч рублей. Теперь у меня набегает неплохая сумма - 60 тысяч рублей. Но это пока только в столице. Коллеги из Санкт-Петербурга, конечно же, обижаются: «Хорошо вам, москвичам!»

У актрисы Ларисы Лужиной, бывшей когда-то музой Владимира Высоцкого и сыгравшей с легендарным бардом в фильме «Вертикаль», пенсия побольше

Так, к примеру, у 69-летнего питерца Михаила Боярского пенсия осталась без изменения - 20 тысяч рублей. По словам главного мушкетера страны, он пока не воспользовался своими пенсионными накоплениями.

- У меня бюджет очень подвижный. Взять и прожить на 20 тысяч рублей в месяц пока не пробовал. Но, думаю, при необходимости мне хватит и этой суммы. Хотя я не рассчитываю на пенсию, потому что у меня есть актерский заработок, - подчеркнул в разговоре с «Комсомолкой» артист.

Лариса Лужина подтверждает слова Боярского: мол, если артист востребован, у него и в зрелом возрасте могут быть солидные доходы.

- Меня, к примеру, выручают съемки на телевизионных шоу. Там от 15 тысяч рублей платят за участие в программе. А то и 20 - 30 тысяч заработать можно. Плюс работа в театре. Там начисляют каждый месяц по 12 - 15 тысяч рублей, - говорит Лариса Анатольевна.

У 69-летнего питерца Михаила Боярского пенсия осталась без изменения - 20 тысяч рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Резник живет напряженно

Знаменитому поэту-песеннику Илье Резнику - 80 лет.

- У Ильи Рахмиэлевича есть надбавка за пережитую блокаду - 500 рублей, - рассказала нам жена поэта-песенника Ирина. - В этом месяце мужу перечислили 44 тысячи рублей: пенсия - 14 тысяч и 30 тысяч - надбавка за звание народного артиста. Тяжело, напряженно живем. Опекаем 75 человек детей из нашего детского театра «Маленькая страна» - покупаем им подарки, даем деньги на лечение. У нас в группе почти все дети из многодетных семей. Половина из них вообще занимается в нашей студии бесплатно. Каждое воскресенье Илья Рахмиэлевич проводит мастер-классы, учит ребят актерскому мастерству, художественному чтению. Среди его воспитанников есть уже победители в конкурсе чтецов.

Знаменитому поэту-песеннику Илье Резнику - 80 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ротару все отдает девочке-инвалиду

- Когда я спросил у Софии Михайловны, какая у нее пенсия, она с трудом вспомнила цифру, поскольку она к этим деньгам не притрагивается, - рассказал «КП» концертный директор 71-летней Софии Ротару Сергей Лавров. - Пенсия Софии Михайловны по ее распоряжению автоматически уходит на карточку ее поклоннице - девочке-инвалиду (у нее редкое заболевание костей).

По словам менеджера Ротару, ежемесячно артистке начисляется пенсионным фондом Украины сумма, которая в переводе на рубли составляет около 16 тысяч.

На благотворительные проекты отдает пенсию и 69-летняя Алла Пугачева.

Среди подшефных Аллы Борисовны есть инвалиды-колясочники и некоторые коллеги певицы.

К примеру, когда покойный поэт-песенник Борис Баркас (он написал стихи к хиту «Арлекино») остался без средств и крыши над головой, Пугачева купила ему квартиру в столице.

Как рассказывает муж артистки Максим Галкин, у Пугачевой поначалу была совсем скромная пенсия.

- Пенсионная реформа не так напугала Аллу, как размер ее пенсии, - шутил недавно Максим. - Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия, сейчас вы все упадете - она была 2000 рублей! У Леонтьева на тот момент (это было лет 10 назад) была пенсия 10 тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как артиста балета. Но в нашей семье есть рабочая лошадка - это я, поэтому мы не переживаем.

Несколько лет назад пенсия Пугачевой составляла около 17 тысяч рублей. А сейчас, как стало известно «КП», Алла Борисовна с учетом надбавки за «народную артистку» получает в месяц 47 тысяч рублей. То есть ее пенсия выросла почти втрое.

Ротару все отдает девочке-инвалидуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Самая маленькая - у Лолиты

- 14 ноября мне исполнилось 55 лет. Я слышала, что народным и заслуженным артистам столичные власти сделали надбавку, но я категоричный противник званий - кроме тех, которые получены в советскую эпоху, - говорит Лолита Милявская. - Последней народной артисткой СССР стала Алла Борисовна Пугачева. Я же не народная и тем более не заслуженная артистка. Наверное, единственная льгота, которую дают эти награды, - бесплатное место на кладбище. Правда, когда я поздравляю коллег со званием, добавляю: «Но и там все места уже заняты!»

Что касается пенсии, то на следующий день после моего 55-летия моя помощница (поскольку я была на гастролях) отнесла мои документы в пенсионный фонд. У меня трудовой стаж - 35 лет, но доказать я его не могу, поскольку половина жизни прошла на Украине. Как вы понимаете, там мой стаж подтверждать не собираются. В итоге посчитают только последние годы.

Так что пенсия моя (как у работающего пенсионера с действующим ИП) минимальная - 6 тысяч рублей.

Самая маленькая пенсия у ЛолитыФото: Личный Архив

Даже страшно подумать, как бы я жила, если бы я зависела от этих денег.

У меня только квартплата - 46 тысяч рублей. Но я любые деньги уважаю и от пенсии отказываться не буду. Это мой труд. Льгот у пенсионеров немного. Поскольку я езжу на машине, бесплатный транспорт меня не интересует. Единственное, чем воспользуюсь: у меня есть право не платить налог за квартиру.

Записала Мария РЕМИЗОВА.

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При этом Алла Пугачева получает чуть больше 10 тысяч рублей

Если бы Лолита сама не назвала эту цифру в эфире радиостанции "Эхо Москвы", можно было подумать, что это просто розыгрыш. Однако же, теперь уже пенсионерка Милявская с этого года будет получить государственную пенсию 6 тысяч рублей. 14 ноября 2018 года звезде исполнилось 55 лет, и она пошла оформлять себе пенсию, причем сделать ей это можно было еще по старым правилам. Однако оформить выплаты Лолита не смогла из-за множества проволочек (подробности).

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