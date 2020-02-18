«Аэрофлот» предложил новые возможности повышения в классе обслуживания

Билеты в Эконом, или Комфорт, купленные по тарифу Оптимум, можно обменять на билеты в Бизнес за счет накопленных миль программы «Аэрофлот Бонус» во время регистрации на рейс в аэропорту. Посадочный талон поменяют при прохождении процедуры посадки в самолет.

Участник программы «Аэрофлот Бонус» сможет повысить класс обслуживания и другого пассажира, если он также зарегистрирован в программе лояльности, а его номер указан в бронировании. Данная услуга не является гарантированной. Оформление услуги производится со списанием двойного количества миль.

Новые возможности пока распространяются на 18 популярных направлений Аэрофлота в России и за рубежом.