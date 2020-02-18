2020-02-18T13:31:40+03:00
Политика

По новым предложениям поправок в Конституцию главе государства дадут право распускать Госдуму

Прием поправок в Конституцию России решено продлить еще на 2 недели — до 2 марта. Их поступило уже более 600. А рабочая группа по поправкам приоткрыла завесу над некоторыми предложениями. Есть любопытные
Иван ГРАЧЕВ
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Зал заседаний Госдумы РФ.Зал заседаний Госдумы РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДЕПУТАТОВ СМОГУТ РАСПУСТИТЬ, ЕСЛИ ОНИ НЕ УТВЕРДЯТ КАБМИН

Например, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал — в каких случаях президент сможет распускать Госдуму:

- Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. А что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма о том, что если не утверждено более трети кабмина, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, - сказал Крашенинников.

ГАРАНТИИ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ

А член рабочей группы Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов России.

По словам Лаховой, именно президент принимает все меры по охране суверенитета России.

- И принцип неприкосновенности президента, который уже есть в Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия, - предложила Лахова. - Это будет гарантия независимости его деятельности.

Член Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Член Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

МИНИСТРАМ ЗАПРЕТЯТ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА

Крашенинников так же озвучил и предложение, налагающее ограничение на министров:

- Премьер-министру, вице-премьерам, министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета, вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, - сообщил Крашенинников.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Фото: Иван МАКЕЕВ

ГОССОВЕТ СТАНЕТ АРБИТРОМ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ

Много вопросов до сих пор задается и по роли Госсовета, статус которого впервые будет прописан в Конституции. Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас пояснил, что Госсовет должен стать, по сути, неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным центром, правительством.

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- Алло, Павел Владимирович! А вы на встречу с президентом, да, наверное уже едете? Или нет ещё?

- Сейчас готовимся, да. (На четверг, 14 февраля,,была запланирована встреча Рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию России с Владимиром Путиным.- А.Г.) (подробности)

Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон: О Боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции

- Павел Владимирович, через вас как сопредседателя Рабочей группы по изменениям в Конституцию проходит масса поправок. Какое у вас ощущение - что с ней, бедной, будет?

- Все, даже взаимоисключающие поправки, продиктованы тем, что люди неравнодушны, они хотят улучшений для страны - либо в экономике, либо в системе сдержек и противовесов, либо в системе социальных отношений. Те, кто все это предлагает, они считают, что есть такой выход, они его отстаивают. Это хорошо. Обычно на какой-то закон хватает одного заседания Комитета Госдумы. Но тут мы будем проводить столько заседаний, сколько потребуется. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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