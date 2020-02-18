2020-02-18T14:57:36+03:00
Политика

Зачем Киев устроил бойню в Донбассе

В годовщину дебальцевского котла ВСУ провели кровавую провокацию в ЛНР
Александр КОЦ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Руководство ЛНР утверждает, что ополченцы отбили нападение украинской диверсионной группы из 10 человек.Руководство ЛНР утверждает, что ополченцы отбили нападение украинской диверсионной группы из 10 человек.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Российский агрессор перешел в наступление», «Боевики атаковали украинские позиции», «Военные России попытались прорвать линию фронта» - заголовки украинских СМИ утром 18 февраля соревновались в апокалиптичности. По версии штаба Операции объединенных сил, ополчение атаковало украинские войска на участке населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. И такого напора военные незалежной не припомнят с 2018 года. С какой целью «военные России» собирались прорывать фронт на этом коротком участке в Киеве не уточняют. С точки зрения тактики, загнать себя в тыл врага - так себе затея, из разряда суицидальных. Что не помешало Владимиру Зеленскому экстренно созвать Совет по нацбезопасности.

В Луганске утверждают, что никуда наступать не собирались. И, защищаясь, отбили нападение диверсионной группы из 10 человек: «При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено, - сообщили в Народной милиции ЛНР. - С целью эвакуации убитых и раненных с места подрыва командованием 93 бригады отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам республики».

ВСУ, не стесняясь, принялись утюжить Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое из запрещенной ствольной артиллерии и минометов. Список пострадавших домов исчисляется десятками. Что же на самом деле произошло, и почему, казалось бы, рядовое событие вызвало такую бурную реакцию в Киеве?

На самом деле в этот раз, по данным «КП», диверсионная группа пыталась захватить два опорных пункта народной милиции ЛНР, изменив тем самым конфигурацию линии фронта и в очередной раз «откусив» себе часть «серой зоны». Приурочив «маленькую победу» к годовщине «дебальцевского котла», закончившегося разгромом украинских войск ровно пять лет назад.

Ополчению был дан приказ не стесняться в выборе средств для ответного огня на подавление. ВСУ давно отвыкли, что на их провокации отвечают «в полный рост». Поэтому этот бой и вызвал такую бурную реакцию в Киеве.

Примечательно, что буквально накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» имеет смысл только в том случае, если будут претворены в жизнь решения декабрьской встрече. А здесь особого прогресса в первую очередь со стороны Украины нет. Но вместо того, чтобы это признать, Киев в лучших традициях времен правления Порошенко через провокацию переводит стрелки на «российскую агрессию». Дескать, о каком разведении сил с ними можно говорить, если они так варварски себя ведут.

И от того, как дружно посыпались обвинения в адрес России со стороны украинского и европейского политикума, отдает все той же грубой режиссурой.

К слову, в это же утро артиллерия ВСУ буднично и безнаказанно разнесла три жилых дома в Зайцев, что под Горловкой. Там «ответки» (а значит и «российского наступления») не было. Но в Киеве до этого нет никакого дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
По новым предложениям поправок в Конституцию главе государства дадут право распускать Госдуму
Прием поправок в Конституцию России решено продлить еще на 2 недели — до 2 марта. Их поступило уже более 600. А рабочая группа по поправкам приоткрыла завесу над некоторыми предложениями. Есть любопытные
Эксперт о наследнике СССР: Россия — преемник огромной страны, которая победила во Второй мировой и открыла космос
Директор института политических исследований Сергей Марков полагает, что большинство россиян, в том числе в элитах страны, считает РФ следующим звеном после СССР
Михаил Юрьев: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату
Год назад ушел из жизни писатель, политик, бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Юрьев. Незадолго до его смерти мы говорили с ним в радио-студии о книге, которую он написал 2006 году
Новости 24
Пора домой: Аномально теплая зима заставит перелетных птиц вернуться на неделю раньше срока
Два человека ранены, один убит в результате взрыва в Дамаске
Россияне начнут покидать карантинный лайнер в Японии 19 февраля
ВЦИОМ: Большинство москвичей довольны качеством питания в школах
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков-провокаторов
Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами всех фракций Госдумы
Путин поддержал предложение по отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ
Символично: спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
Прокуратура Нидерландов не комментирует опубликованные журналистом документы по МН17
В России создали прибор для обнаружения поддельного вина
Южная Корея эвакуирует пятерых пассажиров Diamond Princess президентским спецбортом
Госдума приняла закон о разрешении показа нацистской символики без пропаганды
Зеленский созвал заседание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
В Кремле отреагировали на боестолкновения в Донбассе
Госдума приняла закон о бесплатном питании для младшеклассников
В Бангкоке неизвестный открыл стрельбу в торговом центре