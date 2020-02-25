«Празднуем Масленицу вместе!»

У нас в Простоквашино все блины пекут, даже Печкин. Правда, они у него в виде почтовых конвертов получаются. Ну а я особые блинчики пеку, полосатые и с яблоками. А какие блины приготовили вы?

С 25 февраля по 9 марта жду фотографии ваших блинчиков. Загружайте их на этой странице и выигрывайте призы! Давайте вместе отпразднуем Масленицу!

С 10 по 13 марта включительно жюри выберет шестерых авторов самых аппетитных блинов, которые получат наборы брендированной посуды от Матроскина!

Имена победителей будут опубликованы 13 марта!

Более подробная информация – в положении о конкурсе.