2020-02-25T18:37:21+03:00
Конкурсы и тесты

«Празднуем Масленицу вместе!»

Приветствую вас, друзья! А вот и самый аппетитный праздник настал – Масленица называется
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У нас в Простоквашино все блины пекут, даже Печкин. Правда, они у него в виде почтовых конвертов получаются. Ну а я особые блинчики пеку, полосатые и с яблоками. А какие блины приготовили вы?

С 25 февраля по 9 марта жду фотографии ваших блинчиков. Загружайте их на этой странице и выигрывайте призы! Давайте вместе отпразднуем Масленицу!

С 10 по 13 марта включительно жюри выберет шестерых авторов самых аппетитных блинов, которые получат наборы брендированной посуды от Матроскина!

Имена победителей будут опубликованы 13 марта!

Более подробная информация – в положении о конкурсе.

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