«Блины Матроскина»

1. ОБЩЕЕ

Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр. 1. Конкурс проводится при поддержке ФГУП «ТПО «Киностудия «Cоюзмультфильм», зарегистрированного и расположенного по адресу: 127427, г. Москва , ул.Академика Королева, д.21, стр.1

Ответственный представитель конкурса – менеджер объединенной службы рекламы отдела продаж «Здоровье» АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Каторгина Е.В., тел. +7 495 777 0282, доб. 3382.

1.1. Публичный конкурс проводится организатором самостоятельно за счет собственных и привлеченных средств (со стороны партнера конкурса ФГУП «ТПО «Киностудия «Cоюзмультфильм»).

1.2. Публичный конкурс проводится с целью повышения узнаваемости брендов организатора и партнера среди целевой аудитории, вовлечения потребителей в коммуникацию, а также с целью донести ключевые ценности бренда партнера и поддержать интерес к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.3. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участником конкурса может быть любой совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста.

1.5. Территория проведения конкурса неограниченна.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона и адрес электронной почты, дату рождения, паспортные данные, данные свидетельства о пенсионном страховании, индивидуальный номер налогоплательщика путем направления указанных данных в виде копий документов по адресу электронной почты: valeriya.panina@phkp.ru

В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные упомянутые выше, он несет риск последствий в виде невыплаты награды организатором. Такое решение организатора может быть обосновано, в том числе сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организатора.

2.5. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

2.6. В рамках конкурса пользователь согласен с тем, что история его участия в конкурсе будет общедоступна в сети Интернет.

2.7. Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных, а также передачу этих данных партнеру, осуществляемую организатором и партнером в целях проведения конкурса, вручения и доставки призов, опубликования результатов конкурса, а также иных действий, необходимых в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми условиями, изложенными в настоящем Положении, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае его выигрыша в конкурсе информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах), а также подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города (местности) проживания в списках обладателей призов в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах, в случае если он войдет в число участников конкурса, признанных обладателями призов.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

3.1. Призовой фонд конкурсе состоит из 6 (шести) призов в виде сувенирной и подарочной продукция, стоимостью до четырех тысяч рублей по одному для каждого победителя.

3.2. Призы направляется победителям по Почте России либо вручаются лично по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр. 1. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом победителем конкурса к месту получения приза и обратно организатором/партнером конкурса не компенсируются (не возмещаются).

3.4. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 20.04.2020 г.

3.6. Участник конкурса, признанный победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организатору оригиналы документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия данных, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организатором конкурса.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА И РАЗМЕР НАГРАДЫ

4.1. Конкурс проводится в период с 24 февраля 2020 года по 13 марта 2020 года.

4.2. На конкурс принимаются фотоизображения блинов (мучных изделий). Фотоизображения должны быть созданны самостоятельно участником конкурса.

4.3. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения.

4.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоизображения, присланные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организатору/партнеру конкурса в отношении неправомерного использования фотоизображений, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Условия конкурса

• На конкурс принимаются фотоизображения в формате .jpg или .jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

• Присланные на конкурс фотоизображения не будут изменены.

• Присланные на конкурс фотоизображения размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru

• Согласно п. 2.3. фотоизображения, присланные на конкурс, должны сопровождаться контактными данными участника конкурса (номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес и т.д.).

• Присылая фотоизображения на конкурс, участник соглашается на передачу эксклюзивного права публикации фотоизображений (и/или предоставляет право воспроизведения фотоизображений на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего Положения) организатору/партнеру конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланные на конкурс фотоизображения (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.

4.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить присланные на конкурс фотоизображения на отсутствие заимствований.

4.8. Порядок определения победителя. Победителем объявляется 6 (шесть) участников конкурса. Выбор победителей осуществляет жюри конкурса: представители АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и ФГУП «ТПО «Киностудия «Cоюзмультфильм».

4.9. Критерии оценки фотоизображений:

• соответствие тематике конкурса;

• оригинальность художественного замысла и воплощения, уникальный способ подачи материала, высокий художественный вкус;

• своеобразие композиционного решения и средств для его реализации.

4.10. Имена победители конкурса размещаются на сайте kp.ru 13 марта 2020 года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.4 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

5.3. Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.