Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в больницу

Фигуристка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве. Как сообщает издание Sport 24, олимпийская чемпионка 2014 года перенесла операцию. При этом, диагноз девушки не известен, ее окружение не сообщает журналистам, по какой причине фигуристка находится в больнице.

В Сеть попали ее фотографии с шейным воротником, сидящую в операционном блоке одной из больниц столицы. По данным издания, 23-летняя спортсменка пропала из соцсетей, не выкладывает новые фотографии и не общается с подписчиками.

По данным источника kp.ru, у Аделины плановая госпитализация, в больницу она направлена из поликлиники с остеохандрозом.

После триумфа на Олимпиаде спортивная карьера плавно начала сходить на нет - она пропустила два сезона из-за травм. Ее наставник Евгений Плющенко, Сотникова с ним сотрудничает с 2017 года, посоветовал чемпионке завязать со спортом и стать тренером или участвовать в различных шоу.