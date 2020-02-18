2020-02-18T17:14:51+03:00
Происшествия

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в больницу

Фигуристка перенесла операцию и уже несколько дней находится в клинике
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аделина Сотникова после Олимпиада пропустила несколько сезонов из-за травмАделина Сотникова после Олимпиада пропустила несколько сезонов из-за травмФото: Михаил ФРОЛОВ
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Фигуристка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве. Как сообщает издание Sport 24, олимпийская чемпионка 2014 года перенесла операцию. При этом, диагноз девушки не известен, ее окружение не сообщает журналистам, по какой причине фигуристка находится в больнице.

В Сеть попали ее фотографии с шейным воротником, сидящую в операционном блоке одной из больниц столицы. По данным издания, 23-летняя спортсменка пропала из соцсетей, не выкладывает новые фотографии и не общается с подписчиками.

По данным источника kp.ru, у Аделины плановая госпитализация, в больницу она направлена из поликлиники с остеохандрозом.

После триумфа на Олимпиаде спортивная карьера плавно начала сходить на нет - она пропустила два сезона из-за травм. Ее наставник Евгений Плющенко, Сотникова с ним сотрудничает с 2017 года, посоветовал чемпионке завязать со спортом и стать тренером или участвовать в различных шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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