Пыталась вернуть бойфренда: почему Аделина Сотникова отдала колдунье 2 миллиона рублей

Эта неожиданная новость появилась неделю назад. Журналистам стало известно, что 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой аферистки.

Нашла гадалку в Инстаграме

Олимпийская чемпионка сообщила московской полиции, что обратилась по личным вопросам к гадалке. Некую «колдунью Ольгу» Аделина нашла в Инстаграме.

Женщина предупредила, что услуги оказывает дистанционно, через СМС, но спортсменку это почему-то не смутило. Друзья Аделины поделились с «КП»: мол, Сотникова была словно под гипнозом, не до конца отдавала отчет своим действиям.

С гадалкой олимпийская чемпионка была на связи девять дней, отправив мошеннице на карту серьезную сумму - два миллиона рублей! Все свои сбережения, которые заработала за лето, гастролируя по миру с ледовыми спектаклями (за один выход на лед красавица получает от 100 до 300 тысяч руб.).

После этого «колдунья» перестала выходить на связь с Сотниковой. На момент подписания номера в печать стражи порядка все еще искали аферистку.

Аделина Сотникова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сердце разбил красавец хоккеист

Пока близкие спортсменки опровергают инцидент с гадалкой, называя его уткой, сама Аделина Сотникова не комментирует скандальную ситуацию СМИ. Но что толкнуло фигуристку к шарлатанам?

Многие предположили, что спортсменка до сих пор не может забыть своего бывшего бойфренда - ведущего шоу «Магаззино» Александра Молочко, с которым встречалась всего лишь месяц. Напомним: Сотникова рассталась со своим возлюбленным, узнав, что он одновременно был близок с ней и 30-летней моделью Маликой Мирзояновой.

Однако, как удалось разузнать «КП», фигуристка давно уже не вспоминает Молочко. Все лето Аделина тайно встречалась с 26-летним красавцем хоккеистом, нападающим «Ак Барса» Владимиром Ткачевым. Фигуристка инкогнито посещала матчи бойфренда, а в июне летала в Казань на свадьбу друга Ткачева. Свой роман Сотникова и Ткачев не афишировали в прессе, не размещали совместных фото в Инстаграме...

С нападающим «Ак Барса» фигуристка встречалась чуть больше полугода. Фото: instagram.com/p.b.v.15

Возможно ли примирение?

Об игроке казанского «Ак Барса» известно немного. Ткачев увлекается серфингом, а на досуге любит читать книги Сомерсета Моэма.

Как выяснилось, роман хоккеиста и фигуристки оказался недолгим. Источник «КП» утверждает, что пара рассталась, из-за чего Аделина находится в депрессии. И именно из-за ссоры с возлюбленным Сотникова и стала в итоге жертвой мошенницы. Она хотела вернуть возлюбленного и одновременно нуждалась в утешении и поддержке. Опытная «ясновидящая» умело этим воспользовалась.

Близкие фигуристки не оставляют надежды на то, что олимпийская чемпионка помирится с нападающим «Ак Барса». Говорят, к этим отношениям Аделина относилась очень серьезно и рассчитывает вернуть расположение звезды хоккея.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Аделина Сотникова - звезда Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда 18-летняя Аделина стала первой спортсменкой из России, которая добыла золотую медаль в женском одиночном катании в личном турнире. В 2016 году Сотникова ушла от своего тренера Елены Буяновой к новому наставнику - олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Однако вскоре из-за травм и проблем с весом спортсменка взяла паузу в карьере. Сейчас Аделина участвует в популярных ледовых постановках Евгения Плющенко: «Щелкунчик», «Лебединое озеро».

Осенью этого года 23-летняя Сотникова призналась журналистам, что не исключает своего возвращения на лед.

- Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о своем будущем ничего объявлять не буду. Поняла для себя: когда я о чем-то рассказываю, в итоге не сбывается, - говорит спортсменка.

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