"Надо витаминов пропить": Дмитрий Дибров опроверг информацию об инсульте и эпилепсии

Известный телеведущий Дмитрий Дибров опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем инсульте. Напомним, накануне некоторые паблики в интернете написали, что ведущего "Кто хочет стать миллионером" с судорогами или эпилепсией увезли прямо из кинотеатра "Октябрь" в Москве. Якобы у Диброва произошел инсульт.

- Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно. Думаю, к вечеру,- сообщил он РИА Новости.

Он подтвердил, что действительно находится в Боткинской больнице, где прошел обследование. Чтобы понять причину обморока врачи сделали телеведущему МРТ и кардиограмму. Сам Дибров шутит, что причиной всему "старость".

- Все хорошо. Да, конечно, остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить, - добавил он журналистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/761412" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Дибров рассказал, как упал в обморок в кино.Алена МАРТЫНОВА

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