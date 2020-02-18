"Надо витаминов пропить": Дмитрий Дибров опроверг информацию об инсульте и эпилепсии
Известный телеведущий Дмитрий Дибров опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем инсульте. Напомним, накануне некоторые паблики в интернете написали, что ведущего "Кто хочет стать миллионером" с судорогами или эпилепсией увезли прямо из кинотеатра "Октябрь" в Москве. Якобы у Диброва произошел инсульт.
- Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно. Думаю, к вечеру,- сообщил он РИА Новости.
Он подтвердил, что действительно находится в Боткинской больнице, где прошел обследование. Чтобы понять причину обморока врачи сделали телеведущему МРТ и кардиограмму. Сам Дибров шутит, что причиной всему "старость".
- Все хорошо. Да, конечно, остаюсь в больнице, ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить, - добавил он журналистам.
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ИСТОЧНИК KP.RU