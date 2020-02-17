2020-02-17T23:33:30+03:00
Звезды

Увезли в больницу: Дмитрий Дибров потерял сознание на премьере в Москве

Телеведущего доставили в Боткинскую больницу после приступа
Ольга ЛИБГАРДТЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве.Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве. Телеведущего доставили в Боткинскую больницу.

Дмитрий Дибров появился на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в столичном кинотеатре "Октябрь". Знаменитый телеведущий пребывал в хорошем настроении. Беды ничто не предвещало. Он общался с коллегами.

Неожиданно у него случился приступ, после которого Дибров потерял сознание, сообщил источник kp.ru. На место вызвали бригаду скорой помощи и артиста госпитализировали в Боткинскую больницу.

Примечательно, что все произошло в кафе кинотеатра. Дибров в этот момент говорил с Леонидом Якубовичем. Когда Дмитрию стало плохо, бессменный ведущий "Поля чудес" стал в прямом смысле спасать артиста - командовал принести полотенца, держать его.

polinadibrovapolinadibrova
Место творческой силы красоты и гармонии
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Леонид Аркадьевич не оставил коллегу даже после того, как приехали медики. Якубович сопроводил артиста в больницу.

Стоит отметить, что 14 февраля Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной и друзьями посетил премьеру в Большом театре. "Место творческой силы красоты и гармонии. Премьера "Садко" состоялась в приятной компании друзей. Признавайтесь, кто как относится к опере? К балету? Что ближе? Событийно, мне нравится и то, и то. К стыду своему, оценить постановку мне сложно, так как абсолютно не моя история. Пробую влюбиться, но пока пробую. Хотя, действия на сцене поражают и восхищают", - делилась Полина Диброва в блоге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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