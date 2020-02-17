2020-02-17T23:32:49+03:00
Звезды

Дмитрий Дибров рассказал, как его откачивали в кинотеатре: «Леня Якубович позвонил теледоктору Малышевой»

Телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского [аудио, эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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«Комсомолке» удалось дозвониться до самого пострадавшего«Комсомолке» удалось дозвониться до самого пострадавшегоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером понедельника светская премьера фильма "На Луне" в кинотеатре «Октябрь» закончилась госпитализацией одного из известных гостей – телеведущего Дмитрия Диброва. Тут же пошли слухи – у 60-летнего шоумена случился приступ эпилепсии. Якобы Дибров потерял сознание, но к счастью, прибывшие оперативно медики сумели его откачать и тут же увезли в больницу. «Комсомолке» удалось дозвониться до самого пострадавшего.

- Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет – представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок – с каждым может случиться.

- А что случилось-то? Вы в кино были?

- Да, мы как раз находились на премьере у Егора Кончаловского, разговаривали, и мне вдруг плохо стало. 60 лет!

- Ну вы выглядите на 40, поэтому и спрос такой.

- Ааа, очень приятно! Должен сказать, что иммунитет-то казачий свою роль сыграл. Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность.

- А вы рухнули прямо в зрительном зале?

- Да я не рухнул! Сидел, обсуждал с Мишей Горевым спектакль, который мы затеяли про телевидение. Ну и так просто…

- …немножечко сползли?

- А разве я сползал? По-моему, нет, я так и сидел. Просто помутнение. Леня все по-коллежски организовал, и меня на «скорой» быстренько доставили.

- Пишут, что это был приступ эспилепсии…

- Какая эпилепсия! Они уже не знают, что придумать.

- Ну что ж, лечитесь, выздоравливайте!

- Да мне не от чего лечиться. Поставили капельницу, видимо, от давления. Спасибо, что заподозрили, что мне 40. А представляете, я же так и не отметил 60 лет – моя мама умерла за три дня до юбилея. И вместо прекрасного торта мне пришлось есть кутью в Ростове-на-Дону. Вот это да, страшно. А тут мелочи, подумаешь.

Дмитрий Дибров рассказал, как упал в обморок в кино.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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