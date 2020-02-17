Леонид Якубович спасал Дмитрия Дибова во время приступа

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:59:31+03:00

Телеведущий не поддался панике и вовремя бросился оказывать первую помощь коллеге. Об этом kp.ru сообщили очевидцы случившегося

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Дмитрия Диброва спас Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере. Дибров сидел в кафе кинотеатра, разговаривал с коллегой, когда ему стало плохо. Якубович не растерялся, быстро взял ситуацию в свои руки, попросил принести полотенца и вызывать скорую. Об этом kp.ru сообщили очевидцы случившегося

ИСТОЧНИК KP.RU