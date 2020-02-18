Скандал с «вези меня, мразь» в такси: Ответ тем, кто считает, что лучше других только по факту рождения

Истеричная пассажирка столичного такси становится героиней мемов, количество её подписчиков в Instagram исчисляется десятками тысяч, а известный телеведущий Иван Ургант снимает на девушку пародию. Сама Яна Данькова пишет, что до сих пор не может прийти в себя от «беспощадного и неконтролируемого хайпа», свалившегося на её голову.

Фитнес-тренер объясняет, что не могла не сорваться, ведь водитель поставил её в безвыходное положение. Хотя я как опытный пользователь такси, очень сомневаюсь, что ситуация была настолько критичной, что нельзя было выйти на Можайском шоссе и вызвать другую машину. К слову, впервые в метро я спустилась только на пятый год жизни в Москве. Поэтому опыта общения с таксистами у меня — предостаточно. Да, русских там практически нет, независимо от того, эконом это или бизнес. Но национальность тоже не показатель порядочности и профессионализма. Не так давно села в Шереметьево в авто. Вёз меня «последний русский таксист» — так было написано на его визитке, которую я выкинула сразу же по приезде.

Он терроризировал меня разговорами о жизни: бывших жёнах, алкоголизме, криминальном прошлом. Спрашивал, есть ли у меня парень. Пришлось соврать. Есть ли мужчина у моей подруги. Удивительно, что не зашёл разговор о политике. Таксисты ведь лучше всех знают, как управлять государством. А ещё они практически все занимаются извозом «ради удовольствия, в свободное от серьёзного бизнеса время». Но это ладно. Самое неприятное было то, что он постоянно выделял факт своего славянского происхождения, без конца повторяя: «чурки, чурки, чурки». Так он отзывался о своих коллегах. Вы бы видели его лицо, когда на экране смартфона высветилось имя отправителя денег за поездку — Диана Османовна.

Можно, конечно, смеяться над мемасиками «вези меня, мразь», но, на мой взгляд, настоящие мрази те, кто считает себя лучше других только по факту рождения. Русский звучит гордо, но разве можно гордиться тем, в чём нет твоей заслуги? За все годы жизни в Москве меня ни разу не остановили полицейские, я не слышала оскорблений в свой адрес, несмотря на то, что являюсь обладательницей очевидной восточной внешности. Знакомые говорят: «это потому, что ты красивая». Ну спасибо.

Вот только это ничего не меняет, и этого оказалось недостаточно, когда я посмела высказаться против хамства представителя РПЦ. Из умной восточной красавицы я превратилась в «безграмотную чурку». От меня отписались десятки людей, а проклятий с призывом валить на Родину за день получила больше, чем за всю жизнь в «нерезиновой». Кстати, по поводу Родины: я уже здесь. Крым ведь наш? Или только территория без людей, и крымчанам мнение высказывать нельзя?

Девушку с шаткими нервами наверняка пригласят в рейтинговое ток-шоу на федеральном канале, и свой срыв на приезжего водителя она обязательно монетизирует. За неё я как раз не переживаю. А что делать с нетерпимостью? Так сложилось, что Россия «многомразевая» страна. И стоит ли делать из националистов народных героев?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760923" frameborder="0"></iframe> Фитнес-тренер устроила истерику в такси: «Вези меня, мразь!».Яна билась в истерике и била таксиста. А тот снимал её на телефон. Видео попало в сеть, и все набросились на неадекватную девушку. Но в этой истории всё не так однозначно…

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