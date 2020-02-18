«Ночные волки» готовы охранять священника Димитрия Смирнова

Угодивший в скандал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов теперь жалуется на поступающие в свой адрес угрозы. В том числе физической расправы.

Одиозный священник, напомним, назвал женщин, живущих в гражданском браке (то есть без штампа в паспорте), «бесплатными проститутками». Извиняться отказался, и за него это сделал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Ранее позицию Смирнова осудил и официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

- Мне уже несколько человек звонили. Одни - с желанием убить. Да, угрозы. Другие, я не буду повторять это выражение, но сильно избить. Эти люди не называют ни своих имен, ни адреса, ни е-mail. Я не знаю, кто, - рассказал Смирнов в интервью Радио "Комсомольская правда".

После чего лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург (Александр Залдастанов) предложил ему охрану из байкеров.

- Протоиерей Димитрий Смирнов в случае давления либо угроз может рассчитывать на нашу помощь, - заявил он «Комсомолке».

Что касается самой причины скандала, то здесь Залдастанов предлагает понимать слова протоиерея шире.

- Проституция сейчас - самый скоростной социальный лифт. Она, впрочем, как и предательство, постепенно становится обыденностью, причем во всех сферах жизни. Дружат сейчас, как и «любят» - все чаще только ради для чего-то. Тут слова протоиерея надо понимать шире. Он ведь кстати, не женщин честит, а мужиков, которые нашли себе «гражданских жен» и теперь не то что не тянут семью, а даже и просто не платят, как классической женщине легкого поведения, - считает лидер «Ночных волков».

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