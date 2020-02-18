2020-02-18T00:58:20+03:00
Звезды

«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва

Бессменный ведущий «Поля чудес» первым пришел на помощь коллеге [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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«Комсомолка» дозвонилась ведущему «Поля чудес»«Комсомолка» дозвонилась ведущему «Поля чудес»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Госпитализация Дмитрия Диброва с премьеры фильма «На Луне» в киноцентре «Октябрь» шокировала поклонников телеведущего. Ведь он – всегда подтянутый, с улыбкой – казалось, не подвержен никаким болячкам даже в свои 60. К счастью, в интервью kp.ruпрямо с больничной койки шоумен признался: ничего страшного не случилось, просто обморок. Мол, казачий иммунитет его бережет. А еще Дибров поблагодарил за сноровку Леонида Якубовича – тот первым пришел ему на помощь, вызвав «скорую», позвонив жене и даже обратившись за советом к главному теледоктору страны Елене Малышевой.

«Комсомолка» дозвонилась ведущему «Поля чудес»:

- Леонид Аркадьевич, нам Дмитрий сказал, вы его спасли.

- Да ладно, да бросьте вы ребята! Никто никого не спасал.

- Вы же позвонили в «скорую», Елене Малышевой…

- Послушайте, рядовой случай, все в порядке. Ничего особенного не произошло.

- Но он вас очень благодарил за вашу смекалку и сноровку.

- Ой, да преувеличено в 100 раз. Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, все.

- Это ваш жизненный опыт подсказал?

- Ну считайте, что так.

- Тогда спасибо, что помогли спасти любимого ведущего.

- Я вас умоляю. Его спасла «скорая», ну а все остальное не имеет значения.

Напомним, вечером понедельника в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась светская премьера фильма Егора Кончаловского «На Луне», собравшая немало известных гостей. К слову, предыдущая премьера – ленты «Лед-2» 10 февраля - тоже закончилась ЧП: тогда весь кинотеатр эвакуировали из-за небольшого возгорания.

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- Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет – представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок – с каждым может случиться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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