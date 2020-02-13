2020-02-13T11:36:42+03:00
Звезды

Новые подробности развода: муж Лолиты пичкал ее опасными препаратами и запутался в своих браках

Адвокат Сергей Жорин уверен, что до Лолиты у фитнес-тренера было ещё несколько жён [видео]
Дмитрий Бурданов
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Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене вредные БАДы, уверяет адвокат.Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене вредные БАДы, уверяет адвокат.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Басманном суде столицы состоялось очередное слушание по делу о разводе Лолиты с пятым мужем, на котором вскрылись любопытные подробности. Напомним, ранее певица и ее адвокат Сергей Жорин выяснили, что до Лолиты Дмитрий Иванов семь месяцев состоял в браке с москвичкой на 20 лет старше. Тогда благодаря жене-россиянке спортсмен из Белоруссии подучил гражданство РФ, а в браке с Милявской уже «по накатанной» - паспорт Израиля. Сейчас Жорин пытается оба союза признать фиктивными - если это удастся, Иванов лишится гражданства обеих стран.

Однако, не исключено, что в России фитнес-тренер женился не два раза, а гораздо больше.

- Сегодня вскрылись удивительные подробности, - сообщил после слушания Сергей Жорин. - Когда мы попросили у суда направить запрос в ЗАГС, чтобы выяснить информацию о браке с москвичкой на 20 лет старше, судья уточнил у Иванова, в каком ЗАГСе он заключал брак. И он ответил: «А какой именно брак?», тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках. Следующее слушание Иванов попросил провести в закрытом режиме, без прессы. Очевидно, ему есть, что скрывать.

Кроме того, адвокат Лолиты рассказал и о других неприятных фактах, которые вскрылись после развода:

- Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться, - пообещал Жорин.

Адвокат Жорин рассказал, что муж Лолиты пичкал ее опасными препаратами.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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