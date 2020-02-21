Океан вышел из берегов: Ким Кардашьян в миниатюрном бикини сделала сюрприз мужу

Ким Кардашьян шесть лет замужем за рэпером Канье Уэстом. У супругов четверо детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и восьмимесячный Псалм. Два младших ребенка родились благодаря суррогатной матери. В последнее время в светской тусовке муссируются слухи о кризисе в отношениях одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Поговаривают, что знаменитости даже проходят терапию у сексолога, дабы спасти свой брак. А на днях инстамодель ради мужа снялась в пикантной фотосессии.

За жизнью Ким Кардашьян в соцсетях следят 160 миллионов подписчиков. И у нее в блоге действительно есть на что посмотреть. Чего только стоят откровенные снимки многодетной матери. Но одна из последних фотосессий инстадивы стала по-настоящему особенной.

Ким снялась в миниатюрном бикини черного цвета, чтобы сделать сюрприз мужу ко Дню святого Валентина. В кадре знаменитость позирует на берегу Атлантического океана в шикарном бассейне с морской водой.

Глядя на снимки горячей модели, создается ощущение, будто вода закипела и океан вышел из берегов от такой красоты. Поклонники очень бурно отреагировали на откровенные фото, впрочем как и всегда. Ведь пятая точка Ким всегда притягивает взоры публики.

kimkardashian Valentine s Surprise Getaway Kanye

Кстати, теперь все желающие могут заполучить "ягодицы", как у Кардашьян. Дизайнеры Ида Йонссон, Саймон Сааринен и Беате Карлссон работали над корректирующим бельем два года. Они изучили тысячи фотографий Кардашьян, чтобы изготовить шорты, имитирующие реальные формы знаменитости.

Модели весом около трех килограммов сделаны из силикона. Шорты под названием The Bum выйдут лимитированной партией и будут стоить от 450 до 600 долларов, сообщает Daily Mail.

Меж тем, осведомленные источники сообщают, что в браке Ким и Канье произошел кризис. Именно поэтому модель и пытается привлечь внимание супруга яркими фото, чтобы разжечь костер любви и страсти в отношениях.

kimkardashian Ким Кардашьян

Не так давно супруги попросили помощи у сексолога. 42-летний рэпер и его 39-летняя жена столкнулись с проблемы после рождения их четвертого ребенка. Тогда Канье заговорил о биполярном расстройстве и начал заниматься духовными практиками.

"Они проводят сеансы терапии, по крайней мере, раз в неделю. Каждый из них высказывает свое разочарование эксперту, а он дает советы о том, как лучше открыться и общаться. Сексолог предлагает им разные варианты, как вернуть страсть в их сексуальную жизнь", - приводит слова источника портал Radar.

К слову, по данным инсайдера, в прошлом Ким и Канье уже обращались за подобной помощью и это, по сути, спасло их брак. Кроме того, таблоид сообщил, что Кардашян беспокоится за психическое здоровье мужа из-за резких перепадов настроения. Знаменитость даже наняла команду терапевтов, которые по звонку могли бы прибыть в особняк звезд.