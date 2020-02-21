2020-02-21T00:52:27+03:00
Звезды

Океан вышел из берегов: Ким Кардашьян в миниатюрном бикини сделала сюрприз мужу

Модель снялась в пикантной фотосессии
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ким Кардашьян шесть лет замужем за рэпером Канье УэстомКим Кардашьян шесть лет замужем за рэпером Канье УэстомФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Ким Кардашьян шесть лет замужем за рэпером Канье Уэстом. У супругов четверо детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и восьмимесячный Псалм. Два младших ребенка родились благодаря суррогатной матери. В последнее время в светской тусовке муссируются слухи о кризисе в отношениях одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Поговаривают, что знаменитости даже проходят терапию у сексолога, дабы спасти свой брак. А на днях инстамодель ради мужа снялась в пикантной фотосессии.

За жизнью Ким Кардашьян в соцсетях следят 160 миллионов подписчиков. И у нее в блоге действительно есть на что посмотреть. Чего только стоят откровенные снимки многодетной матери. Но одна из последних фотосессий инстадивы стала по-настоящему особенной.

Ким снялась в миниатюрном бикини черного цвета, чтобы сделать сюрприз мужу ко Дню святого Валентина. В кадре знаменитость позирует на берегу Атлантического океана в шикарном бассейне с морской водой.

Глядя на снимки горячей модели, создается ощущение, будто вода закипела и океан вышел из берегов от такой красоты. Поклонники очень бурно отреагировали на откровенные фото, впрочем как и всегда. Ведь пятая точка Ким всегда притягивает взоры публики.

kimkardashiankimkardashian
Valentine s Surprise Getaway Kanye
4806519 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, теперь все желающие могут заполучить "ягодицы", как у Кардашьян. Дизайнеры Ида Йонссон, Саймон Сааринен и Беате Карлссон работали над корректирующим бельем два года. Они изучили тысячи фотографий Кардашьян, чтобы изготовить шорты, имитирующие реальные формы знаменитости.

Модели весом около трех килограммов сделаны из силикона. Шорты под названием The Bum выйдут лимитированной партией и будут стоить от 450 до 600 долларов, сообщает Daily Mail.

Меж тем, осведомленные источники сообщают, что в браке Ким и Канье произошел кризис. Именно поэтому модель и пытается привлечь внимание супруга яркими фото, чтобы разжечь костер любви и страсти в отношениях.

kimkardashiankimkardashian
Ким Кардашьян
1998027 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не так давно супруги попросили помощи у сексолога. 42-летний рэпер и его 39-летняя жена столкнулись с проблемы после рождения их четвертого ребенка. Тогда Канье заговорил о биполярном расстройстве и начал заниматься духовными практиками.

"Они проводят сеансы терапии, по крайней мере, раз в неделю. Каждый из них высказывает свое разочарование эксперту, а он дает советы о том, как лучше открыться и общаться. Сексолог предлагает им разные варианты, как вернуть страсть в их сексуальную жизнь", - приводит слова источника портал Radar.

К слову, по данным инсайдера, в прошлом Ким и Канье уже обращались за подобной помощью и это, по сути, спасло их брак. Кроме того, таблоид сообщил, что Кардашян беспокоится за психическое здоровье мужа из-за резких перепадов настроения. Знаменитость даже наняла команду терапевтов, которые по звонку могли бы прибыть в особняк звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ким Кардашьян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бывший советник Трампа получил тюремный срок за ложные показания Конгрессу
"Очевидный вброс": МИД РФ ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Москалькова призвала не отключать должникам услуги ЖКХ без разбора
Путин, Макрон и Меркель провели телефонный разговор
В Минстрое рост цен на жилье объяснили «обелением рынка»
"Чего-то не хватает": Японский журналист пожаловался на отсутствие снега в Москве
В минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили
Турция не намерена вступать в столкновения с Россией в Идлибе
На соцподдержку пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделят 3 млрд рублей
Украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
В поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми
По просьбе Жириновского в Госдуме будут искать бактерии и микроорганизмы
Премьер-министр Украины Гончарук "неотложно вылетает" в Новые Санжары, где народ протестует против эвакуации граждан из Украины
В Китае рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта
Появилось видео вооруженного нападения в мечети Лондона