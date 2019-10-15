2019-10-15T16:29:19+03:00
Звезды

"Заклеили мне рот и глаза скотчем": Ким Кардашьян пережила худшие мгновения своей жизни

Модель поделилась самым страшным событием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ким Кардашьян призналась, что вооруженное ограбление изменило всю ее жизньКим Кардашьян призналась, что вооруженное ограбление изменило всю ее жизньФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ким Кардашьян рассказала о жутком случае в своей жизни. Три года назад многодетную мать ограбили на Неделе моды в Париже, отобрав у нее драгоценностей на 10 млн долларов. Злоумышленники до смерти перепугали модель. Она по сей день не оправилась от пережитого.

Ким Кардашьян в эфире шоу E! Hollywood Story призналась, что вооруженное ограбление изменило всю ее жизнь. Многодетная мать пояснила, что воры увидели в соцсетях ее фотографию с кольцом с бриллиантом в 20 карат. Помолвочное кольцо ей преподнес Канье Уэст. Грабители ворвались к ней в гостиничный номер, когда Ким ложилась спать.

Они потребовали отдать им драгоценности. Ким выполнила их волю, не сопротивляясь. "Я услышала, как парни бегут по лестнице. Они потребовали кольцо и украшения, и чтобы я не сопротивлялась", - отметила звезда.

Перед этим ее связали и затолкали в ванную, а один из злодеев грозился даже изнасиловать Ким. "Они заклеили мне рот и глаза скотчем. Это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что сейчас они меня убьют. Просто думала, что умру, готовилась к моменту, когда они застрелят меня. Я даже не могу описать, как сильно я испугалась", - разоткровенничалась Кардашьян.

Ее телохранителя не было рядом, так как он сопровождал сестер звезды - Кортни и Кендалл. Когда Ким освободилась от веревок, она истошно закричала. Телезвезда говорит, что ее ноги отказывались повиноваться и она упала на пол.

Позже Кардашьян ответила на все вопросы полиции и просто покинула гостиницу. А потом ее накрыла депрессия. Звезда три месяца не появлялась на публике и пропала из Инстаграма. А поклонники стояли под окнами ее особняка и умоляли подать им хоть какой-то знак, чтобы они поняли, что их любимица жива. "И как бы безумно это ни прозвучало, я бы не отказалась от этого опыта. Ради урока, который я извлекла из него", - заключила знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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