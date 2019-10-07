Белые одежды и новые имена: Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Ким Кардашьян вместе с шестилетней дочерью Норт, трехлетним сыном Сейнтом, годовалой Чикаго и четырехмесячным Псалмом прилетела в Ереван. Компанию модели составила ее старшая сестра Кортни со своими детьми, семилетней Пенелопой, девятилетним Мэйсоном и четырехлетним Рэйном.

Ким и Кортни Кардашьян вернулись к своим корням и взяли с собой детей, чтобы провести религиозный обряд крещения, пишет издание TMZ. Тайная церемония прошла в монастыре Первопрестольный Святой Эчмиадзин, расположенном в городе Вагаршапате. Это духовный центр Армянской апостольской церкви и резиденция католикоса всех армян.

kimkardashian We re going to Armenia

Монастырь, где происходило крещение, находится в 20 километрах от Еревана. Он является самым древним храмом в Армении.

Ким Кардашьян крестиила детей в Армении.Таинство прошло в монастыре Первопрестольный Святой Эчмиадзин в городе Вагаршапате

"Специальной церемонии не было. Как и все другие семьи, они были записаны на крещение заранее и прибыли сюда к указанным числам", - поделился подробностями крещения детей 38-летней Ким и 40-летней Кортни Кардашьян служитель монастыря - отец Ваграм Меликян.

Во время крещения на детях были белые одежды. При крещении Псалм получил имя Вардан, Чикаго - Ашхен, а Сэйнт - Григор. Крестным отцом стал один из дьяконов Эчмиадзина.

Теперь все дети Ким принадлежат к армянской апостольской церкви. Свою старшую дочь Норт Ким Кардашьян и Канье Уэст крестили в 2015 году в приделе Святого Иоанна Богослова, расположенном в армянском квартале Иерусалима.

noel_23.05_ Армения является исторической родиной сестер Кардашьян

Кстати, перед тем как вылететь в Ереван, Ким опубликовала в своем блоге архивный снимок с сестрой Кортни. А в посте под фото рассказала о поездке. "Мы едем в Армению", - написала она.

noel_23.05_ Сестры Кардашьян неспроста решили крестить своих детей именно в Армении

Сестры Кардашьян неспроста решили крестить своих детей именно в Армении. Эта страна является их исторической родиной. Покойный отец девушек - Роберт Кардашьян был армяно-американцем в третьем поколении.