2020-02-19T12:21:51+03:00
В мире

В Ухане ввели книжки учета входа и выхода из квартир

В некоторых жилых комплексах людям позволяют покидать дома раз в два дня
Мария БЕРК
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В некоторых жилых комплексах людям позволяют покидать дома раз в два дняВ некоторых жилых комплексах людям позволяют покидать дома раз в два дняФото: REUTERS
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Карантин в 11-миллионом городе Ухань, где вспыхнула эпидемия неизвестного ранее коронавируса COVID-2019, длится почти месяц. За это время жертвами инфекции стали 2010 человек. Зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения.

Чтобы предотвратить распространение заразы, власти провинции Хубэй с каждым днем ужесточают меры безопасности. Так в Ухане в некоторых комьюнити (жилых комплексах) ввели книжки учета входа и выхода. Каждый жилец обязан проставлять отметки в документе, когда покидает пределы двора.

Плановый обход жителей Уханя. Фото: REUTERS

Плановый обход жителей Уханя.Фото: REUTERS

В каждом комьюнити установлены свои правила. Например, в одном из жилых комплексов в Ухане одна книжка учета выдается на семью. Там указывается имя и фамилия жильца, его паспортные данные и номер квартиры. Каждая семья, проживающая в таком жилом комплексе, имеет право на то, чтобы один из членов семьи мог покидать квартиру раз в два дня. Видимо, чтобы закупиться продуктами и медикаментами. Без отметки о выходе покидать пределы комьюнити запрещено. Если печать в книжке отсутствует, обратно домой жильца могут и не пустить.

Книжки учета входа-выхода стали появляться в середине февраля. Пока они рассчитаны до 31 марта. По всей видимости, власти КНР рассчитывают продлить карантин в провинции Хубэй и ее столице еще на полтора месяца.

Книжки учета входа-выхода стали появляться в середине февраля. Пока они рассчитаны до 31 марта. Фото: facebook.com

Книжки учета входа-выхода стали появляться в середине февраля. Пока они рассчитаны до 31 марта.Фото: facebook.com

- Да, в некоторых комьюнити и других городах провинции такие удостоверения ввели. В нашем ЖК такого пока нет. Из четырех выходов в наш жилой комплекс открыт только один. Там при входе и выходе у всех изменяют температуру, - рассказала «КП» жительница Уханя Яна Брусницына.

Чтобы уменьшить количество контактов между жителями Уханя, многие торговые сети ввели доставку продуктов на дом. Несмотря на карантин, дефицита товаров в провинции Хубэй нет, как и проблем с выплатой зарплат.

- Тем, кто трудоустроен официально, работодатель обязан выплачивать зарплату, даже если из-за карантина работник не появляется на работе. За этим следят строго, - продолжает Яна Брусницына. - Не так давно китайские власти выпустили указ, он запрещает арендодателям, которые сдают нежилые помещения под офисы и магазины, брать плату за время карантина. Кстати, многие арендодатели сейчас не берут плату за аренду жилья, понимая, что люди оказались в очень сложных условиях. Такая человечность поражает.

Опустевшие улицы китайских городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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