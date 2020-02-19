2020-02-19T11:14:22+03:00
В мире

Коронавирусный лайнер: карантин окончен, пассажиров выпускают из заточения

«КП» вспоминает историю «чумного судна», Diamond Princess, на две недели ставшего плавучей тюрьмой для почти 4 тысяч человек
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Репортер пытается взять интервью у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, сошедшего на берег.Репортер пытается взять интервью у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, сошедшего на берег.Фото: REUTERS
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Если бы «Бриллиантовая принцесса» была отдельным государством, то по числу заражённых коронавирусом она заняла бы уверенное второе место (после, понятно, Китая). Но это — крупнейший в своём классе круизный лайнер со стоимостью морского тура от 2,5 до 12 тысяч долларов, настоящий плавучий дворец о двенадцати палубах. Который в феврале 2020 года из райского местечка превратился в тюрьму. «КП» вспоминает историю коронавирусной эпопеи «Принцессы».

Круизник этот спущен на воду в Японии в 2004 году (для судов такого класса считается «почти новым»), обставлен с шиком: 10 ресторанов, 5 бассейнов, теннисный корт и гольф-клуб, казино, три театра… Долгие время «Принцесса» неспешно бороздила просторы восточноазиатских морей.

Карантин на лайнере продлился чуть больше двух недель. Фото: REUTERS

Карантин на лайнере продлился чуть больше двух недель.Фото: REUTERS

Такой же рутинный тур начался 20 января. Судно отплыло из Иокогамы (Япония). В тот день на борт взошёл 80-летний житель Гонконга (внимание!). Через пять дней «Принцесса» как раз прибыла в этот островной город, «пассажир из Гонконга» сошёл на берег.

Круиз меж тем продолжался: 27-28 января — Вьетнам, 31 января — Тайвань. И назад в Японию — кольцевой тур подходил к концу. Но 1 февраля тот самый «пассажир из Гонконга» загремел у себя дома в госпиталь. Тест на коронавирус показал положительный результат. Учитывая, что инкубационный период «чумы-2020», от которой погибли уже свыше 2 тыс. чел., составляет две (а по некоторым оценкам и три) недели, власти впали в панику. Если «заражённый №0» провёл на судне пять дней, значит, потенциально вирус мог передаться каждому из пассажиров и членов экипажа — общим количеством в 3711 душ.

Палуба и коридоры находящегося в карантине Diamond Princess.

Журналисты у карантинной зоны все две недели ждали новостей. Фото: REUTERS

Журналисты у карантинной зоны все две недели ждали новостей.Фото: REUTERS

3 февраля «Принцесса» вернулась в Иокогаму, кольцевой тур должен был завершиться. Но не тут-то было. Минздрав Японии объявил на судне двухнедельный карантин. Условия были как в тюрьме, пускай и комфортной: изоляция в каюте (самые дешёвые не имеют даже иллюминаторов — только искусственное освещение), редкие прогулки по палубе. Приближаться друг к другу при этом людям запрещалось. Еду доставляли прямо в камеры, в смысле, в каюты.

Одна из кают круизного лайнера. Фото: REUTERS

Одна из кают круизного лайнера.Фото: REUTERS

Как оказалось, драконовские меры были оправданы. 7 февраля среди пассажиров обнаружился 61 «коронавирусник». 10 февраля их число удвоилось. К 18 февраля (предпоследнему дню карантина) таковых стало уже 542. Всех больных сразу доставляли в госпиталь на суше.

В бочке коронавирусного дёгтя была и ложечка мёда. Пассажиры вспоминают, что работали телефонные горячие линии с психологической помощью на нескольких языках, питание было отменным, а туркомпании пообещали всем компенсировать стоимость круиза.

Проблем с питанием всё время карантина не было. Фото: REUTERS

Проблем с питанием всё время карантина не было.Фото: REUTERS

Родственники многих пассажиров сомневались, что карантин вообще оправдан: ведь это не инфекционное отделение больницы, а судно с замкнутым контуром вентиляции (вирус передаётся воздушно-капельным путём). В итоге в воскресенье, 16 февраля, США решили эвакуировать на родину почти 350 своих граждан, не дожидаясь окончания карантина. Япония, будучи главным сателлитом США на Тихом океане, перечить не осмелилась.

А теперь от карантина освобождают всех. Впрочем, если так можно сказать, «условно». Сойти на берег разрешают лишь тем, у кого нет симптомов болезни и вирус-тест отрицательный. Медосмотр будет тщательным, а значит, небыстрым. Сегодня на волю отправятся лишь первые 500 человек, остальные — в течение трёх следующих суток.

На «Бриллиантовой принцессе» продолжают заражаться люди.На фешенебельном круизном лайнере уже более 450 зараженных китайским коронавирусом

Первая партия пассажиров, которым разрешили сойти на берег - 500 человек. Фото: REUTERS

Первая партия пассажиров, которым разрешили сойти на берег - 500 человек.Фото: REUTERS

Остался неясным лишь один вопрос: а что с «нулевым пациентом» — тем самым гонконгцем? О его судьбе никаких сведений в СМИ нет. О смертях среди других пассажиров тоже не сообщалось.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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ИСТОЧНИК KP.RU

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