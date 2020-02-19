Петросян был в списке Forbes, а Бузова и Собчак строили любовь на "Доме-2": как выглядели и чем занимались звезды в нулевых

В середине нулевых многие нынешние звезды делали свои первые робкие шаги в российском шоу-бизнесе. Они волновались на красных дорожках и были не такими гламурными, как сейчас. Звездные модницы занимали очередь в солярий, смело сочетали наряды с леопардовым принтом и ковбойские сапоги, обожали массивные сумки и много золота.

Алла Пугачева

В 2006 году у Аллы Пугачевой уже как пять лет был роман с Максимом Галкиным и год как они жили вместе. Тогда же она стала ездить на гастроли с молодым певцом Майком Мироненко - выпускником "Фабрики звезд-5", которой руководила. Вместе они объехали 40 городов России. Это был Большой гастрольный тур по России и странам СНГ. Когда в 2006-м она появилась с Мироненко на "Славянском базаре в Витебске", все шушукались, мол, каждый ее следующий фаворит моложе предыдущего. Дело в том, что Пугачева выступала в Белоруссии каждые шесть лет - в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала с разными артистами — с Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, а потом с Мироненко. «Эх, сильно молодой», — томно отвечала Примадонна на вопросы об их возможном романе.

Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли на фестиваль "Славянский базар в Витебске", 2006 г.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева и певец Майк Мироненко, июль 2006 года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева тогда была уже известной телеведущей и делала первые шаги в новом амплуа. В 2006 году она приняла участие в съемках продолжения сериала «Улицы разбитых фонарей. Менты 7». Блондинка вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. Оба супруга много работали и редко пересекались дома. Этот союз закончился разводом. Морозова посадили в тюрьму за мошенничество и незаконное пересечение границы.

Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения наград "Муз-ТВ", 2006 год. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Анастасия Волочкова

В 2006 году Анастасия Волочкова была полностью поглощена воспитанием годовалой дочки Ариадны. Отцом девочки оказался бизнесмен Игорь Вдовин. Пожалуй, это самый тихий и спокойный период в жизни балерины. В 2006 году ей было присуждено звание народной артистки Карачаево-Черкесии, она продолжала выступать со своими сольными концертными программами.

Анастасия Волочкова.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ксения Собчак

Осенью 2006 года мир увидела книга Ксении Собчак "Стильные штучки". Это сборник советов модницы. Параллельно Собчак вела скандальное реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Именно «телестройка» принесла ей бешеную популярность. В этом же году Ксения стала главной героиней шоу «Блондинка в шоколаде» на канале МУЗ ТВ. Собчак показывала «закулисную» жизнь: шоу снималось не только во время официальных мероприятий, но зрителям также удавалось увидеть будни известной телеведущей. Камеры следовали за гламурной девушкой по пятам и не прекращали снимать круглые сутки. С тех пор звезда не сходит с экранов.

Ксения Собчак за кулисами церемонии вручения наград "Золотой Граммофон 2006".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Заворотнюк

Одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса в 2006 году стал бурный роман между популярным актером, режиссером и продюсером Сергеем Жигуновым и актрисой Анастасией Заворотнюк. Отношения между артистами развивались во время съемочного процесса комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Пикантность ситуации заключалась в том, что роман между актрисой и режиссером развивался параллельно на экране и в жизни. При этом Жигунов был женат на Вере Новиковой, с которой прожил в браке больше 20 лет. Многим хотелось верить, что это настоящая любовь. В качестве продюсера Жигунов добился для своей возлюбленной главных ролей в проектах «Код Апокалипсиса» и «Шекспиру и не снилось». Кроме того, он способствовал развитию карьеры Анастасии на Первом канале. Однако спустя два года Жигунов и Заворотнюк расстались. Тогда говорили, что инициатором была Анастасия, хотя знакомые пары утверждают обратное. Именно Сергей разорвал отношения.

Анастасия Заворотнюк на съемках, 2006 год.Фото: Рамиль Галиев

Ольга Бузова

14 лет назад Ольга Бузова блистала в «Доме-2». Тогда у нее был бурный роман с еще одним участником скандального проекта Романом Третьяковым. Вместе с ним Оля была ведущей молодежного ток-шоу на ТНТ «Роман с Бузовой», одноименная передача проходила по субботам на радио «Попса». Тогда Бузова решила сменить стиль своей прически и заплела косички. Она была яркой блондинкой и получила милое прозвище «Бузёныш». Ее отношения с Третьяковым продлились три года. Во время восьмого сезона шоу, стартовавшего в декабре 2006 года, Роман Третьяков покинул проект, заявив, что «устал от аквариумной жизни». Он обосновался в Москве и ждал Ольгу, но та не спешила покидать скандальный периметр. В итоге Бузова осталась в реалити-шоу. А ее отношения с Ромой закончились.

Август 2006 года, участница теле-шоу "Дом 2" Ольга Бузова во время презентации online-проекта телеканала ТНТ "Дом 3". Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов

Роман Третьяков и Ольга Бузова.Фото: Андрей КАРА

Евгений Петросян

В 2006 году Евгений Петросян отмечал 65-летие и был счастливо женат на Елене Степаненко. Этот год стал для сатирика последним, когда в рейтинге Forbes фигурировала его фамилия. Тогда он был в рейтинге «50 звезд-2006», оказавшись на 49-м месте с доходом в $1,5 млн. За 14 лет многое изменилось, и теперь в топ-50 звезд шоу-бизнеса по сумме дохода юморист не попадает. В 2006 году радио и телеканалы в течение всего дня передавали информацию о пожаре в театре Петросяна. Корреспондент с места происшествия рассказывал: «Партер вынуждены были залить водой, все декорации погублены». «Мастеру смеха не до смеха!». Сам Петросян звонил на все телеканалы и сообщал, что у его никакого помещения театра никогда не было. Есть маленький офис, который находится в 300 метрах от горевшего по соседству здания. Но репортеры наперебой твердили свое: «Театр Петросяна продолжает гореть!». Кстати, по данным соцопросов в 2006 году именно Евгений Петросян из всех российских сатириков пользовался самой большой популярностью.