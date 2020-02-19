«Сложный пациент» - проблема клиники или самого пациента?

Как врачи выстраивают общение со «сложными пациентами» и насколько такие пациенты психически стабильны? Всегда ли достаточно врачу назначить собственное лечение или стоит направить пациента для получения психологической помощи? А также, кто поможет решить проблему, если поведение пациента выходит «за рамки»? Ответы на эти вопросы искали гости и спикеры круглого стола радио «Комсомольская правда», который прошел 14 февраля 2020 года в отеле Марриотт Ройал Аврора.

Спикерами круглого стола выступили:

- Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда»;

- Константин Абрамов, генеральный директор Фонда ВЦИОМ;

- Татьяна Агибалова, главный научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы;

- Нина Таркил, кандидат психологических наук, заместитель главного врача семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей REHAB FAMILY;

- Полина Габай, Руководитель ООО «Факультет медицинского права», старший преподаватель кафедры здоровья и здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

Константин Абрамов, генеральный директор Фонда ВЦИОМ.

Константин Абрамов, генеральный директор Фонда ВЦИОМ поделился данными социологического исследования, согласно которому, доля россиян постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3 процентов в 2010 году до 8 процентов в 2019-м. При этом лишь 12 процентов из тех, кто испытывают психологические перегрузки, обращаются за квалифицированной медицинской помощью - к психологу или психиатру.

Одновременно, по данным ВЦИОМ, на 11 процентов выросло число тех, кто практически не попадает в стрессовые ситуации. Также с 52 до 35 процентов снизилось число тех, кто иногда попадает под влияние стрессов. Однако, в целом идет небольшой рост стрессовых ситуаций: доля россиян, испытывающих стресс часто, изменилась с 15 процентов в 2010 году до 17 процентов в 2019-м. Тех, кто в стрессе пребывает постоянно, тоже стало больше: с 3 процентов в 2010 году до 8 процентов в 2019-м.

Чаще других со стрессами сталкиваются женщины или молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины, наоборот, заявляют, что испытывают стресс редко или почти никогда. При этом за помощью к друзьям или близким в поисках выхода из стресса обращаются 58 процентов опрошенных, сами ищут выход из создавшегося положения - 42 процента. И лишь 12 процентов, в том числе из тех, кто ищет терапии у друзей и близких, обращаются за помощью к психологу или психиатру. Еще 9 процентов занимаются самоуспокоением, а 7 процентов респондентов используют успокоительные фармакологические средства, занимаются спортом - 6 процентов, меняют обстановку - 6 процентов.

Татьяна Агибалова, главный научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

Татьяна Агибалова, главный научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, отметила, что данные статистики, это очень важная и интересная ситуация, так как люди в России не привыкли обращаться за помощью к специалисту, а ищут ее у близких и знакомых. Еще один важный момент: должна ли эта помощь быть платной? Ведь привычно мнение, что пациент должен вложиться для того, чтобы взять эту психологическую помощь. Если мы посмотрим под правильным углом – мы и так вкладываем, мы – налогоплательщики. И если мы берем социально-значимое заболевание, то его мы вполне можем получить бесплатно. Да, к сожалению, часто встречаются случаи, когда оплачивают родственники, а не сам человек эти услуги. Потому что человек, который нуждается в психотерапевтическом помощи может оказаться в такой сложной ситуации, что у него не будет ни понимания, ни возможности, ни денег оказать себе самому помощь.

Нина Таркил, кандидат психологических наук, заместитель главного врача семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей REHAB FAMILY

Нина Таркил, кандидат психологических наук, заместитель главного врача семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей REHAB FAMILY, поделилась мнением, что простым пациент – не бывает. Изначально, когда пациент подходит к врачу, он считает, что он - самый тяжелобольной. Пациент ждет от врача той помощи, которую нашел в интернете, услышал от соседей. И к специалисту, зачастую, такой пациент приходит уже отягощенный неверной информацией. Почему подобные случаи сложные? Потому что пациент не всегда понимает, что возможные проблемы: головная, зубная боль, боль в сердце – носит психосоматический характер. И необходимо свое недовольство отражать не на стоматологе, а обратиться к психотерапевту. Вторая большая проблема на сегодняшний день – это неприятие обществом психотерапии. До сих пор в России бытует мнение, что посещать подобного специалиста зазорно, стыдно. Но есть и положительная динамика, а значит, вскоре, психотерапевт - станет одним и самых востребованных врачей в стране. Ведь если на западе уже давно перешли от врача на различные таблетки, в том числе антидепрессанты, то у нас, в том числе в нашей клинике, стал расти поток пациентов на прием к врачу психотерапевту.

Полина Габай, Руководитель ООО «Факультет медицинского права», старший преподаватель кафедры здоровья и здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Полина Габай, Руководитель ООО «Факультет медицинского права», старший преподаватель кафедры здоровья и здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, рассказала, что вот уже много лет она практикует защиту врачей и клиник в суде и ей удалось отметить для себя любопытный факт: из года в год клиентами становятся одни и те же клиники. Это стало наводить на мысль – а почему? Ведь это хорошие клиники, с хорошими врачами, проводя экспертизу, мы видим, что медицинские услуги были оказаны на хорошем уровне, тогда почему в этих организациях постоянные конфликты и суды? Мой вывод – сбой коммуникации между пациентом и врачом. Это главная проблема недоверия пациентов и возникновения сложных пациентов – неумение врачей выстраивать диалог с пациентом, который ждет помощи, понимания и повышенного вынимания.

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда».

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда» и проекте «КЛИНИКА ГОДА - 2019».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2019». Актуальные темы о медицине слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда», на волне 97, 2 FM.

Проблемы взаимоотношений врачей и пациентов и алгоритмы действий в сложных случаях эксперты обсудили на круглом столе Радио «Комсомольская правда»

Для справки: «Клинике года - 2019» - ежегодный проект медицинских и лечебно-профилактических учреждений, который стартует на радиостанции «Комсомольская правда» четвертый год подряд. За это время проект, успел обрести широкую известность, как в профессиональной медицинской сфере, так и среди многочисленных радиослушателей и читателей «Комсомольской правды».

В 2019 – 2020 гг. принять участие в конкурсе, как и прежде, могут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, имеющие действующую лицензию. По замыслу организаторов основными целями конкурсного проекта являются популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов. С другой стороны, участие в проекте «Клиника года» - прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации.

Организаторы проекта отмечают исключительную объективность в определении победителей и лидеров конкурса «Клиника года – 2019», поскольку голосование является народным и общедоступным.

Подробности смотрите на сайте https://www.clinica.kp.ru