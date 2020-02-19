Дмитрия Захарченко признали склонным к побегу

Лефортовский районный суд столицы рассмотрит административный иск на осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к администрации СИЗО "Лефортово". Судья допросит сотрудников ФСИН, которые составили рапорт на Захарченко, отметив его склонность к побегу и нападению на сотрудников администрации и правоохранительных органов. Это случилось, когда бывший полицейский сидел в следственном изоляторе.

Говорят, что случилось это все потому, что осужденный полковник повторял вслух имена оперативников, которые участвовали в его задержании. В СИЗО решили, что бывший полковник может сбежать, чтобы им отомстить.

Судья Антон Каргальцев назначил заседание на 17 марта. Сам Дмитрий Захарченко отказался приезжать на заседание в Москву из мордовской колонии, где сейчас отбывает наказание. Собственно, а чего на этот раз добивается Захарченко?

- Дело в том, что в колонии с такой характеристикой стало трудно выжить. На хорошую работу в библиотеку, даже кочегаром не утроиться: каждый час надо отмечаться у дежурного, быть на виду. Недавно из-за этой беготни Захарченко перепутал обувь: взял ботинки "опущенного", который отбывает срок за сексуальные преступления, и ему пришлось отстаивать свою репутацию кулаками.

Но главное, такой статус лишает Захарченко возможности получить условно-досрочное освобождение из колонии. По словам самого Захарченко, в ближайшие годы он собирается освоить в колонии профессию электрика и повара, а работать мечтает в кочегарке.

Напомним, Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года за взятку. Резонанс это дело получило после обнаружения в квартире его сводной сестры склада, где хранилось почти 9 миллиардов рублей в валюте. Происхождение этих денег, которые были изъяты в пользу государства, борец с коррупцией и родственники объяснить не смогли. Захарченко был осужден и приговорен к 13 годам колонии строго режима и штрафу в размере 117,99 миллионов рублей.