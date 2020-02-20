2020-02-20T00:34:59+03:00
Звезды

Данила Козловский улетел в США из-за беременной Ольги Зуевой

Актер попросил не напоминать ему о работе
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ольга Зуева и Данила Козловский.Ольга Зуева и Данила Козловский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Данила Козловский и Ольга Зуева совсем скоро впервые станут родителями. Ради беременной любовницы актер бросил все дела и отправился в США. Именно там уже несколько месяцев живет будущая мама.

Данила Козловский и Ольга Зуева не только не называли пол будущего наследника, но и вовсе не сообщали о том, что скоро станут родителям даже близким друзьям. Более того, до недавнего времени о грядущем пополнении не знали и члены семьи пары.

"Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил", - рассказали "СтарХиту" осведомленные источники. Зуева на время беременности отказалась от выхода в свет и все время проводит рядом с домом у океана.

Она много лет жила в Америке. Девушка получила здесь актерское образование. Именно в США она впервые увидела Козловского и влюбилась. Все произошло на вечеринке общих друзей.

Поговаривают, что роман пары продолжается больше пяти лет. Якобы с 2016 года Данила и Ольга стали жить вместе. Однако расписываться влюбленные пока не торопятся.

Напомним, что Зуевой сейчас 32 года. Данила Козловский на два года ее старше. "Оля и Данила счастливы. Они давно вместе и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас они присматривают вещи для малыша", - заявили в окружении пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Смогу поднимать льва на плечах": Эдгарда Запашного прооперировали в Германии
Трамп планировал помиловать Ассанжа в обмен на оправдание Москвы
Эпидемиолог объяснил, почему эпидемия коронавируса стремительно распространилась на Diamond Princess
На Украине оппозиция требует отставки кабмина
Британия призвала Россию прекратить отправлять гумкомвои в Донбасс
"Заразный и патогенный": Коронавирус может стать хронической болезнью
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
ПВО Сирии отбивает атаку у города Джабла в Латакии
ФАС: Медицинские маски в Москве подорожали на 900 процентов
В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей
В Китае официально признали российский препарат "Арбидол" эффективным против коронавируса
Стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 февраля и 8 Марта
В Роскосмосе подтвердили замену экипажа новой экспедиции на МКС
В Совфеде ответили Якубовичу на критику размера пенсии: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»
Эпидемия коронавируса может вспыхнуть повторно осенью и прийти в Россию
В общественном транспорте Москвы ведут мониторинг из-за коронавируса
В Госдуме осудили позицию Эстонии по Второй мировой войне
В Уханьском институте вирусологии прокомментировали слухи об "утечке коронавируса" из лаборатории
Министр обороны Украины сообщил, что войска страны потеряли опорный пункт в Донбассе
Путин на концерте памяти Собчака: Он вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице