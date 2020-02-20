Данила Козловский улетел в США из-за беременной Ольги Зуевой

Данила Козловский и Ольга Зуева совсем скоро впервые станут родителями. Ради беременной любовницы актер бросил все дела и отправился в США. Именно там уже несколько месяцев живет будущая мама.

Данила Козловский и Ольга Зуева не только не называли пол будущего наследника, но и вовсе не сообщали о том, что скоро станут родителям даже близким друзьям. Более того, до недавнего времени о грядущем пополнении не знали и члены семьи пары.

"Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил", - рассказали "СтарХиту" осведомленные источники. Зуева на время беременности отказалась от выхода в свет и все время проводит рядом с домом у океана.

Она много лет жила в Америке. Девушка получила здесь актерское образование. Именно в США она впервые увидела Козловского и влюбилась. Все произошло на вечеринке общих друзей.

Поговаривают, что роман пары продолжается больше пяти лет. Якобы с 2016 года Данила и Ольга стали жить вместе. Однако расписываться влюбленные пока не торопятся.

Напомним, что Зуевой сейчас 32 года. Данила Козловский на два года ее старше. "Оля и Данила счастливы. Они давно вместе и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас они присматривают вещи для малыша", - заявили в окружении пары.