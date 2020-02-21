Опасны ли смартфоны для здоровья? Мифы и реальность

Именно поэтому они часто обрастают слухами и мифами – особенно когда сочетаются. Мы разобрались в самых популярных убеждениях о радиоизлучении от смартфонов и выяснили, вредно ли оно для человеческого здоровья.

Любое излучение опасно

Миф

Слово «радиация» звучит страшно, но на самом деле это понятие включает все типы электромагнитных волн – гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет, видимый свет, радиоволны и многое другое. Этот спектр можно разделить на две части: ионизирующее излучение и неионизирующее излучение. В первую категорию входят ультрафиолет, рентгеновские лучи и гамма-лучи. В большом количестве они могут нанести вред ДНК человека. Полностью избежать такого излучения невозможно, но можно стремиться к тому, чтобы минимизировать его воздействие. Именно для защиты от опасного ионизирующего излучения мы должны пользоваться солнцезащитным кремом, когда отправляемся на пляж, и надевать жилет со свинцовыми пластинами, делая рентгеновский снимок зубов у стоматолога.

Неионизирующее излучение включает большую часть лучей, с которым мы сталкиваемся ежедневно: видимый электрический свет, инфракрасный свет, Wi-Fi-излучение, излучение от домашней бытовой техники, и радиоволны. Это излучение не приносит вреда, поскольку в одном фотоне недостаточно энергии для того, чтобы ионизировать атомы или разрушать молекулы. При этом в очень больших дозах неионизирующее излучение может быть вредным: например, мощным лазером (в пару сотен раз сильнее, чем те, что используются в указках) можно обжечься или повредить глаза.

Техника излучает радиацию

Правда

Да, практически любая техника изучает радиацию. Также ее излучают земля, здания, люди и даже бананы! Но это вовсе не означает, что техника и электроника опасны для человеческого здоровья.

Как мы уже выяснили, не все типы излучений опасны. Большая часть техники, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни, излучает именно неионизирующие лучи, исключения – рентгеновские аппараты и подобные им устройства.

Один из типов техники, больше всего «обросший» мифами – микроволновые печи. Принцип их работы заключается в том, что они излучают микроволновые волны, которые нагревают пищу, не просачиваясь наружу. Если корпус вашей микроволновой печи поврежден, и вы будете разогревать обед, стоя рядом с устройством, вы рискуете получить ожог – но даже в этом случае излучение не приведет к развитию рака. Согласно обзорной статье Американского онкологического сообщества, микроволновки не делают пищу радиоактивной и не меняют ее структуру.

То же самое можно сказать и о другой технике. Например, радиоприемники действуют за счет передачи радиоволн – это неионизирующее излучение, поэтому вашей бабушке, слушающей радио, опасность не грозит. Излучение от смартфонов – это тоже радиоволны, только несколько другой частоты.

Мобильные телефоны вызывают рак

Миф

Врачи и ученые исследуют воздействие излучения от мобильных телефонов на человеческий организм уже несколько десятилетий. Особенно много внимания уделяют тому, как оно влияет на мозг – ведь при разговоре и смартфоны, и обычные «мобилки» держат, прижав к голове.

Действительно, излучение, аналогичное тому, что исходит от наших смартфонов, но во много раз более сильное, оказало влияние на лабораторных мышей, но доказательств вреда мобильных телефонов для людей пока нет. Мобильные телефоны – совсем молодая технология, и у ученых не было достаточно времени исследовать долгосрочный эффект от их использования на здоровье человека. Специалисты из разных стран мира продолжают изучать этот вопрос, и на сегодняшний день большинство врачей рекомендует использовать смартфоны с разумной частотой.

5G-смартфоны вреднее, чем 4G

Миф

Допустим, с обычными мобильными все ясно. Но опасно ли излучение нового поколения от 5G-смартфонов?

Единственная реальная разница между стандартами связи 4G и 5G – в том, что волны 5G используют более высокую частоту. Это означает более короткую длину волны, а короткие волны не могут проходить через твердые материалы так, как более длинные волны – таковы законы физики.

Таким образом, когда повышается частота, воздействие остается на поверхности. Поэтому не стоит волноваться, что 5G-волны могут подействовать на человеческий мозг – они просто не могут до него дойти. Все излучение будет поглощено другими тканями: шапкой, шевелюрой и т.п.

Все мобильники одинаково вредны

Миф

У каждого мобильного телефона есть определенное значение SAR – это единица измерения количества радиочастотной энергии, которую поглощает тело человека во время использования гаджета. SAR определяется в лабораторных условиях компетентными сертифицированными специалистами, при этом в реальности уровень SAR может быть ниже, чем при лабораторных исследованиях. Чем ближе к базовой станции используется телефон, тем выше вероятность того, что фактический уровень SAR будет ниже указанного значения.

Кроме того, на уровень SAR могут оказывать влияние и другие факторы, например, длительность разговора, использование гарнитуры, наушников или режима громкой связи или загруженность мобильной сети.

Чем «умнее» телефон, тем он опаснее

Миф

Как мы уже выяснили на SAR телефона влияют многие факторы, но «продвинутость» гаджета не входит в их число. И дорогие устройства, и мобильные средней ценовой категории могут обладать низким SAR, главное – надежный производитель. В новейшем рейтинге Федерального ведомства по радиационной защите, который составляется ежегодно компетентными специалистами в Германии в числе смартфонов с самым низким SAR отмечены и мощные Samsung Galaxy Note10 и 10+, и более доступные модели производителя Galaxy A8 и Galaxy M20.