В Москве открыли третий флагманский офис "Мои документы"

В столице открылся третий флагманский офис "Мои документы". Он находится в торговом центре "Columbus" (3 этаж) возле станции метро "Пражская". Здесь начали работу 67 сотрудников МФЦ. Новый офис 20 февраля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Чертаново центр "Мои документы" был неудобно расположен, его перенесли и совместили с флагманским офисом. Здесь кроме основных услуг есть еще дополнительные - по выдаче водительских удостоверений, регистрации машин. Мы решили сделать здесь еще и профилактический осмотр - это, по сути, поликлиника в МФЦ. Надеюсь, что все эти новации понравятся москвичам, - сказал Сергей Собянин.

В столице открылся третий флагманский офис "Мои документы".Фото: Алиса ТИТКО

Флагманский офис - совершенно новый формат предоставления госуслуг, объединивший в одной точке более 270 услуг и полезных городских сервисов.

Флагман имеет просторный детский уголок, современный конференц-зал и уютную зону ожидания с возможностью зарядки мобильных устройств. Окна приема оборудованы терминалами для безналичной оплаты госпошлин и других платежей. Офис будет открыт ежедневно с 10.00 до 22.00.

Для гостей организованы сервисы комфорта: удобная комната матери и ребенка, бесплатный Wi-Fi, зона обмена книгами, сервис сурдоперевода, фотокабина, тонометр.

Флагманский офис - совершенно новый формат предоставления госуслуг, объединивший в одной точке более 270 услуг и полезных городских сервисов.Фото: Алиса ТИТКО

"Одним пакетом"

В центре предлагают оформить ряд важных документов "одним пакетом" в рамках девяти жизненных ситуаций:

- приобретение жилья,

- перемена имени,

- потеря документов,

- смена места жительства,

- рождение ребенка,

- оплата налогов,

- оформление наследства,

- вопросы многодетной семьи,

- автомобильные документы.

Флагманские и обычные МФЦ постепенно становятся центрами притяжения и социальной жизни своих районов. В них проходят открытые лекции. Специалисты рассказывают своим клиентам о программе "Московское долголетие" и других возможностях, которые есть в районе для активной и здоровой жизни.

- Уже сейчас ветераны Великой Отечественной Войны получают услуги на дому. Закреплены кураторы, - сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Флагман имеет просторный детский уголокФото: Алиса ТИТКО

К тому же в мэрии города объявили о запуске двух новых услуг (пока только во флагманском офисе в Чертаново):

1) оформление и выдача загранпаспорта с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет в течение суток с момента подачи документов во флагманском офисе ЮАО – для клиентов с регистрацией в Москве;

2) получение национального или международного водительского удостоверения в день обращения во всех флагманских офисах – для клиентов с временной и постоянной регистрацией в столице. Для получения услуги необходимо предварительно записаться через портал. Комплект документов, необходимых для оформления, останется прежним.

Три флагманских центра (адреса):

- в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити", Пресненская набережная, 2, станция метро "Выставочная",

- в торгово-развлекательном центре "Спектр", Новоясеневский проезд, д.1, станция метро "Теплый стан",

- в торговом центре "Columbus", Кировоградская улица, 13A, станция метро "Пражская".

Офис будет открыт ежедневно с 10.00 до 22.00.Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

"Мой район" идет в Чертаново

За последние годы удалось решить ряд крупных проблем, которые ставили местные жители и работники предприятий. Благодаря строительству Южной рокады и реконструкции Дорожной улицы удалось существенно улучшить транспортную доступность района и частично разгрузить Варшавское шоссе. Было благоустроено 29 дворовых территорий, отремонтировано дорожное покрытие на улицах Чертановская и Кировоградская. Но и это еще не все.

- Запланирована реконструкция детской и взрослой поликлиник, действующей библиотеки, парков, дворовых территорий. Это будет комплексное благоустройство и развитие района, чтобы здесь было комфортно жить, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксклюзивным мероприятием "Моего района" станет модернизация и благоустройство кордодрома (площади для запуска авиамоделей) по адресу: улица Красного Маяка, владение 28. На протяжении последних десятилетий Чертаново Центральное является городским и даже всероссийским центром развития этого прикладного вида спорта.

К тому же совсем скоро завершится строительство трех объектов:

спортивного комплекса с ледовым катком и залом общефизической подготовки (улица Красного Маяка, напротив д.13а, корп.2), ФОКа (улица Кировоградская, д.22Б) и ФОКа с бассейном (улица Чертановская, вл.45).