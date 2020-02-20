2020-02-20T14:29:21+03:00
Звезды

«Если артисты не нужны, так давайте от них откажемся!»: Лев Лещенко ответил пристыдившему звезд сенатору

Певец заявил, что знаменитости ратуют в защиту простых пенсионеров и посоветовал члену Совета Федерации читать внимательнее
Алена МАРТЫНОВА
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Лев Лещенко прокомментировал высказывание сенатора Валерия Рязанского.Лев Лещенко прокомментировал высказывание сенатора Валерия Рязанского.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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«Что происходит?» - удивляются блогеры ежедневным новостям о пенсиях знаменитостей. Практически каждый день кто-нибудь из звёзд (не без помощи журналистов) разглашает размер своих выплат: одних они вполне устраивают, другие откровенно называют их мизерными и постыдными. Так, о скромных пенсиях рассказали уже Леонид Якубович, Александр Друзь, Юрий Куклачёв, Александр Панкратов-Чёрный, Юлий Гусман и другие. Чиновники их услышали, но ответ оказался неожиданным.

- Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах, - заявил член Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский. - Одно дело, когда речь идет о тружениках, - вот они могут жаловаться. А артисты просто начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на свою пенсию. Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали.

Слова сенатора сайту kp.ru прокомментировал Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Именно он в декабре прошлого года, сам того не подозревая, запустил своеобразный флешмоб откровений, рассказав, что пенсия его жены составляет 8 тысяч рублей.

- Этому сенатору надо внимательнее читать, что говорят звёзды. Пусть зайдёт в интернет, найдёт интервью, - ответил Лев Валерьянович. - Мы говорим о пенсиях простых людей. Мизерные пенсии у народа, а артисты что, артисты переживут. Мы за пенсиями даже не ходим - такие они такие маленькие. Почему я говорил о моей жене, у неё 8 тысяч пенсия, неужели это нормально? Это ещё хорошо, что у меня есть гонорары. Так что никто из звёзд на пенсии не жалуется, мы все благополучные люди. Мы говорим о том, что индексация нужна обязательно, а пенсионный возраст, наоборот, повышать нельзя. То, что нет индексации пенсий, это аморально! Надо повышать не пенсионный возраст, а сами пенсии - вот моя позиция.

- Лев Валерьянович, а не обидно, что так об артистах сказали? Получается, они вовсе не труженики - неужели такая легкая у вас работа?

- Да где ж она лёгкая? Вот представьте, я три дня назад утром на Сапсане поехал в Питер, отыграл концерт, потом в другом месте спел, сел на самолёт до Москвы и уже следующим утром - очередные съёмки. Конечно, мы пашем, чтобы заработать. Мы такие же люди, не надо говорить, что мы бездельники!

Но ведь артист артисту рознь. Если он вышел в тираж и живет на пенсию в 8000 рублей, чем он хуже слесаря, сантехника, других тружеников? Такой же член общества. Или например, возьмем оркестры и театры, где ситуация гораздо хуже. Я года два назад говорил с Волчек - у них Народные артисты получают по 12-14 тысяч зарплаты, есть такие государственные театры. Но в Москве хотя бы надбавки, спасибо Собянину. А на периферии так просто ужас. Если нам не нужны артисты, давайте тогда от них откажемся - не надо нам ни театров, ни симфонических оркестров!

Вот я помогаю своим друзьям-однокурсникам, перевожу деньги. Один живет в Краснодаре, другой в Курске, болеют. Сами они справятся, вот в чем дело. И звёзды не о себе говорят, а в целом - ситуация неправильная. Мне в неделю приходит по три-четыре письма с просьбой о помощи. Сейчас вот девочке слепой отправил пианино. Если люди пишут, значит они уже в агонии! Я не хочу об этом говорить, но есть такие вещи... Сейчас бабушке помощь отправили, она пишет - живу с внуком, оборачиваю ему кеды целлофановым пакетом, чтобы он зимой ходил в школу за три километра. А там сидят в Совете Федерации или в Думе, им это видится «ну ничего, надо потерпеть». Этот сенатор чего-то недопонимает, видимо. Вот сколько он получает?

- Он сказал, что у него 19 тысяч пенсия.

- Пенсия, а ещё наверное зарплата тысяч 300, не меньше. Конечно, что ему жаловаться. А артисты ишь какие, открыли рот. Но мы открыли рот не за себя, а за своих коллег и всех пенсионеров, которые влачат жалкое существование.

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Большинство артистов и на пенсии стремятся работать: пока присылают сценарии, дают роли в театральных постановках и зовут на «заказники» - у них есть приличный доход. Пока здоровье позволяет и актеры, и музыканты не стремятся к спокойной старости «на грядках» - хотят выступать. Мы узнали какие пенсии получают артисты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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