2020-02-20T18:39:26+03:00
Экономика

«Нагрузка запредельная»: Силуанов признал налоги на труд непосильными

Министр финансов заявил, что в правительстве думают, как снизить страховые взносы
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Министр финансов заявил, что в правительстве думают, как снизить страховые взносыМинистр финансов заявил, что в правительстве думают, как снизить страховые взносыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Минфина Антон Силуанов дал большое интервью РБК. «Комсомолка» выбрала главные заявления чиновника.

О налогах на труд

- Сегодня нагрузка на труд запредельная. Это 30% страховые взносы и 13% налог на доходы физических лиц. Для работодателя, который платит страховые взносы, это тяжело, поэтому возникают всяческие схемы уклонения. Мы думаем, как снизить налоги на труд. Главное найти источник компенсации. 22% из 30 — пенсионный взнос. Чем мы будем закрывать дыру в Пенсионном фонде, если снизим взносы? Минус 2% - это минус 2 триллиона рублей. Где такие деньги взять? Мы заинтересованы в снижении нагрузки на работодателя. Но еще и в том, чтобы сбалансировать подходы к налогообложению. Если уж снижать, то так, чтобы это дало результат — желание работать «в белую» и платить налоги. А вот вариант уплаты взносов самими работниками, а не работодателями, не обсуждается.

О ставках по ипотеке

- Уверен, в этом году средний размер ставки по ипотеки снизится до 8%. Надеюсь на это. Критика правительства и банков за высокие ставки справедлива. Инфляция у нас 3%, а ставка по ипотеке — 9%. Мы подготовили целый перечень предложений. Правительству надо создать пакетные решения по ипотеке. Если банк им следует, можно говорить о снижении рисков за соответствующие кредиты. Значит, для банка они станут дешевле, и он сможет опустить ставку для заемщика.

О прогрессивной шкале налогообложения

- Правительство твердо стоит на том, что до 2024 года налоговые ставки пересматриваться не будут. А потом рассмотрим предложения — сохранить действующую ставку НДФЛ или ввести прогрессию. Наверно, есть основания говорить, что люди с большими доходами должны больше платить.

О покупке правительством «Сбербанка»

- Мы инвестирует средства Фонда национального благосостояния в покупку акций «Сбербанка». Получаем хороший актив: платит дивиденды, надежный, думаю, будет расти в цене. Доходы от сделки пойдут не в Фонд национального благосостояния, а на финансирование дополнительных трат в связи с реализацией Послания президента. Мы надеемся, что потом экономика сгенерит дополнительные ресурсы, и мы сможем средства на реализацию посланий изыскивать в рамках текущих поступлений в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
О чем говорят фермеры: торговые сети охамели, деревни без газа, а Дальний Восток без овощей
Спецкорр «Комсомолки» побывал на крупнейшем съезде фермеров, который прошел в Москве, и послушал, на что жалуются люди, которые выдают стране почти 14 процентов всей сельхозпродукции
Новости 24
В Турции опровергли информацию о запросе ЗРК Patriot у США
Аэрофлот вводит новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов "Бизнес" и "Комфорт"
Антон Силуанов: Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Врачи выявили неожиданную пользу вишни для здоровья
Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе
При атаке протурецких боевиков в Идлибе погибли больше 50 сирийских военных
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию своих граждан из Китая
В ФТС сообщили о снижении импорта овощей в Россию из Китая из-за коронавируса
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Боевики при поддержке Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в Идлибе
"Испугались": Путин с юмором отреагировал на неполадки с микрофоном
Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении
Зараженных коронавирусом россиян с Diamond Princess госпитализируют
В Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты: позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Помпео
Роструд: порядок индексации зарплат прописан недостаточно четко
Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек