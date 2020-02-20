«Нагрузка запредельная»: Силуанов признал налоги на труд непосильными

Глава Минфина Антон Силуанов дал большое интервью РБК. «Комсомолка» выбрала главные заявления чиновника.

О налогах на труд

- Сегодня нагрузка на труд запредельная. Это 30% страховые взносы и 13% налог на доходы физических лиц. Для работодателя, который платит страховые взносы, это тяжело, поэтому возникают всяческие схемы уклонения. Мы думаем, как снизить налоги на труд. Главное найти источник компенсации. 22% из 30 — пенсионный взнос. Чем мы будем закрывать дыру в Пенсионном фонде, если снизим взносы? Минус 2% - это минус 2 триллиона рублей. Где такие деньги взять? Мы заинтересованы в снижении нагрузки на работодателя. Но еще и в том, чтобы сбалансировать подходы к налогообложению. Если уж снижать, то так, чтобы это дало результат — желание работать «в белую» и платить налоги. А вот вариант уплаты взносов самими работниками, а не работодателями, не обсуждается.

О ставках по ипотеке

- Уверен, в этом году средний размер ставки по ипотеки снизится до 8%. Надеюсь на это. Критика правительства и банков за высокие ставки справедлива. Инфляция у нас 3%, а ставка по ипотеке — 9%. Мы подготовили целый перечень предложений. Правительству надо создать пакетные решения по ипотеке. Если банк им следует, можно говорить о снижении рисков за соответствующие кредиты. Значит, для банка они станут дешевле, и он сможет опустить ставку для заемщика.

О прогрессивной шкале налогообложения

- Правительство твердо стоит на том, что до 2024 года налоговые ставки пересматриваться не будут. А потом рассмотрим предложения — сохранить действующую ставку НДФЛ или ввести прогрессию. Наверно, есть основания говорить, что люди с большими доходами должны больше платить.

О покупке правительством «Сбербанка»

- Мы инвестирует средства Фонда национального благосостояния в покупку акций «Сбербанка». Получаем хороший актив: платит дивиденды, надежный, думаю, будет расти в цене. Доходы от сделки пойдут не в Фонд национального благосостояния, а на финансирование дополнительных трат в связи с реализацией Послания президента. Мы надеемся, что потом экономика сгенерит дополнительные ресурсы, и мы сможем средства на реализацию посланий изыскивать в рамках текущих поступлений в бюджет.